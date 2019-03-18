Азербайджан готовится к встрече Новруз байрама (праздник Навруз). Здесь приготовления к Новрузу начинаются еще за несколько недель до праздника, и первым делом принято вырастить сэмэни – непременный атрибут праздничного стола (проросшая пшеница).
По местным поверьям, проросшая пшеница является символом весны и плодородия, благополучия и достатка. Считается, что сэмэни нельзя покупать на базаре, а обязательно нужно вырастить у себя в доме – это привлечет в него изобилие и достаток. А вырастить его не так уж сложно: зерна пшеницы нужно разложить на блюдце и покрыть тонкой марлей, а затем регулярно опрыскивать их водой. Уже через две недели сэмэни вырастает и будет радовать своими зелеными ростками.
Именно на Новруз готовятся все традиционные азербайджанские сладости. Шекербура, пахлава, бадам-бура, мутаки, курабье – все они украшают праздничный сладкий стол. Процесс приготовления сладостей начинается за несколько дней вперед: фундук и грецкие орехи очищаются от скорлупы, затем перемалываются и перемешиваются с сахарным песком.
Кардамон, гвоздика, ваниль дополняют вкус начинки шакербуры и бадамбуры, а пахлава, политая розовой водой, удивит гостей своим нежным и несравнимым вкусом.
Навруз отмечается в день весеннего равноденствия и символизирует обновление природы и начало новой жизни. В 2009 году он был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а 21 марта ООН объявил "Международным днем Новруза».
В предпраздничные четыре вторника, предшествующие Новрузу, принято разжигать во дворе костры – тонгал. Для очищения души и тела нужно перепрыгнуть семь раз через костер, произнося при этом «пусть мои беды сгорят в этом огне». Считается, что огонь очищает от скверны, облагораживает и защищает от темных сил, а все худшее, что было в старом году, сгорает в пламени этого костра.
Костер никогда не гасят водой, после того, как он сам погаснет, его пепел собирается и уносится далеко от дома. Таким образом, несчастья и беды всех членов семьи, перепрыгнувших через костер, уходят вместе с пеплом.
В праздничные вторники и на сам Новруз существует забавный обычай – детишки стучат в двери соседских домов, оставляя шапки или небольшие мешочки у порога и прячась неподалеку. Хозяева дома заполняют шапку праздничными лакомствами и вновь возвращают ее на место. Забирают угощение только после того, как дверь закроется, так как по традиции хозяева не должны видеть своих таинственных гостей.
Новруз – это время гаданий, которого с нетерпением ждут незамужние девушки. В этот вечер они бросают через голову ботинок и по направлению его носка определяют - останутся они в родительском доме еще на год или переедут в дом суженого. Еще один популярный обычай – подслушивание у порога соседей: первое услышанное слово будет толковаться в контексте загаданного желания. Согласно другому гаданию, девушке нужно было съесть перед сном соленную выпечку, не запивая ее водой. Тот, кто во сне подаст ей воды, и считается ее суженым.
Магические семь продуктов на столе становятся символическим даром Солнцу, которое, принимая их, должно позаботиться о богатом урожае семьи. Поэтому на праздничном столе обязательно должна стоять семь продуктов, название которых начинается с буквы «с» - су (вода), сэмэни, сумах, сюд (молоко), сэбзи (зелень), сиркэ (уксус) и др.
В старину, в ночь перед Новруз, каждая семья зажигала на крыше своего дома столько факелов, сколько человек проживало в ней. В наше время факелы заменили свечами, и сегодня их зажигают за праздничным столом по числу членов семьи. Эта традиция имеет символическое значение, ведь свеча – это огонь, оберегающий человека от злых духов. Кстати, гасить их нельзя, так как они должны сами догореть до конца.
На Новруз, как и на Пасху, принято красить яйца и украшать ими праздничный стол. Самый популярный цвет – зеленый, он олицетворяет пробуждение новой жизни. Специально для этих целей в продаже появились праздничные наклейки с атрибутами Новруза, однако чаще всего хозяйки прибегают к натуральным красителям – шелухе лука или бураку, которые окрашивают яйца в золотистый и красные цвета. Кстати, с яйцами связаны и несколько обычаев праздника, среди которых самое популярное - это состязание по битью яиц. Чье яйцо окажется прочным, тот и окажется удачливее в этом году.
Королем праздничного стола является плов – именно им завершается застолье, на которое собираются родственники и друзья. Готовят его по традиционным рецептам с различными гарнирами – мясом, курицей или рыбой. В сладкий плов добавляют сухофрукты – курагу, алычу и кишмиш, а «сябзи» готовят с несколькими видами зелени. Лявянги – еще один гарнир к плову, требующий времени и мастерства, также как и шах-плов, который запекают в тесте.
В этот праздник принято совершать добрые дела и делиться угощениями. Один из обычаев называется «Новруз пайы» (новрузовская доля) - в поднос укладываются праздничные лакомства, сямяни, свечи и отсылается к соседям и друзьям. Поднос не принято возвращать пустым, так как в этом случае, по поверьям, дом может лишиться достатка. Поэтому блюдо возвращают, заполнив его другими угощениями или подарками. Такие подарки делают не только азербайджанцам, но и представителям других наций, чтобы и они смогли разделить радость праздника Новруз.
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