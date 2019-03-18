В Москве 16 марта на 88 году жизни умер видный советский политический деятель Таджикистана, секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Таджикской ССР Абдурахман Дадабаев.
Об этом «АП» сообщили в Компартии Таджикистана, активным членом которой Дадабаев был до последнего.
«В феврале, когда он был в Москве, по его просьбе членский взнос партии за него в Душанбе заплатил его родной брат», - отметил источник в КПТ.
Покойный по согласию родственников похоронен на одном из мусульманских кладбищ Москвы.
Абдурахман Дадабаев родился 8 ноября 1931 года в городе Канибадам Ленинабадской области Таджикской ССР в семье служащего Дадабая Джурабаева.
В 1951 году он окончил среднюю школу в Канибадаме, в 1956 году - горный факультет Среднеазиатского политехнического института (САзПИ) в Ташкенте. После окончания вуза начал работать механиком и инженером на урановых рудниках, затем в шахтах на предприятии Министерства среднего машиностроения СССР в Красногорске (Ташкентской области).
С октября 1958 года перешел на работу в Министерство коммунального хозяйства, где позже создал и возглавил Управление газификации. В 1961 году Дадабаева назначили заместителем министра коммунального хозяйства, а в мае 1963 года он стал заместителем заведующего промышленно-транспортным отделом в ЦК Компартии Таджикистана.
В мае 1965 года избран первым заместителем председателя горисполкома Душанбе. В 1966 -1969 годах учился в Высшей дипломатической школе МИД СССР. С 1969 по 1972 год выполнял дипломатическую работу в Афганистане. Он стал первым в этой стране таджикским дипломатом в посольстве СССР. Владел персидским, английским, русским, узбекским и таджикским языками.
22 ноября 1973 на XIII пленуме избран секретарем ЦК Компартии Таджикистана и был освобожден от этих обязанностей на XI пленуме 17 сентября 1983 года. На этой должности он курировал работу промышленности, транспорта, связи, торговли, бытового обслуживания и планово-финансовых органов республики. Первым секретарем таджикского ЦК КП в этот период был Джаббор Расулов.
С 1983 по 1987 год возглавлял Совет профсоюзов Таджикистана, затем вновь был избран секретарем Компартии Таджикистана и занимал пост до 1991 года. В августе 1991 года перешел на работу в аппарат советников президента республики на должность старшего советника по особым поручениям, вместе с группой депутатов Верховного Совета Таджикистана был в заложниках.
С 1992 по 1997 года, до выхода на пенсию, Абдурахман Дадабаев был президентом Научно-промышленного союза Таджикистана.
Послужной список правительственных наград Абдурахмона Дадабаева наглядно показывает его заслуги перед Отечеством, ибо они ему присвоены за активное участие в строительстве и развитии промышленности Таджикской ССР. Он награжден Почетными грамотами Верховного Совета Таджикистана, государственными наградами – медалями «За доблестный труд» - дважды, орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник промышленности Республики Таджикистан».
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон бекор кардани фармоиши қиматшавии интернетро талаб дорад
Ранги зард: Душанбе қабои нав ба бар мекунад
Қатъи навбатии интиқоли барқ ба чанде аз кӯчаву маҳаллаҳои пойтахт
Ҳаёт дар деҳаи хурдтарини Тоҷикистон бо аҳолии ҳамагӣ 60 нафар
Эмомалӣ Раҳмон аз 9 сафири нав эътимоднома қабул кард
Оғози тағйири ҷиддии муҳити пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон
Созиши Тоҷикистону Қирғизистон дар мавриди хотимаи низоъ
Норакиҳо 10 ҳазор нафарро пазиройӣ ва меҳмондорӣ мекунанд
Барқарор шудани ҳаҷми муомилоти мол байни Тоҷикистону Ӯзбекистон
Ду соли зиндон ба ҷойи ду сол хизмати ҳарбӣ
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста