В Москве 16 марта на 88 году жизни умер видный советский политический деятель Таджикистана, секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Таджикской ССР Абдурахман Дадабаев.

Об этом «АП» сообщили в Компартии Таджикистана, активным членом которой Дадабаев был до последнего.

«В феврале, когда он был в Москве, по его просьбе членский взнос партии за него в Душанбе заплатил его родной брат», - отметил источник в КПТ.

Покойный по согласию родственников похоронен на одном из мусульманских кладбищ Москвы.

Абдурахман Дадабаев родился 8 ноября 1931 года в городе Канибадам Ленинабадской области Таджикской ССР в семье служащего Дадабая Джурабаева.

В 1951 году он окончил среднюю школу в Канибадаме, в 1956 году - горный факультет Среднеазиатского политехнического института (САзПИ) в Ташкенте. После окончания вуза начал работать механиком и инженером на урановых рудниках, затем в шахтах на предприятии Министерства среднего машиностроения СССР в Красногорске (Ташкентской области).

С октября 1958 года перешел на работу в Министерство коммунального хозяйства, где позже создал и возглавил Управление газификации. В 1961 году Дадабаева назначили заместителем министра коммунального хозяйства, а в мае 1963 года он стал заместителем заведующего промышленно-транспортным отделом в ЦК Компартии Таджикистана.

В мае 1965 года избран первым заместителем председателя горисполкома Душанбе. В 1966 -1969 годах учился в Высшей дипломатической школе МИД СССР. С 1969 по 1972 год выполнял дипломатическую работу в Афганистане. Он стал первым в этой стране таджикским дипломатом в посольстве СССР. Владел персидским, английским, русским, узбекским и таджикским языками.

22 ноября 1973 на XIII пленуме избран секретарем ЦК Компартии Таджикистана и был освобожден от этих обязанностей на XI пленуме 17 сентября 1983 года. На этой должности он курировал работу промышленности, транспорта, связи, торговли, бытового обслуживания и планово-финансовых органов республики. Первым секретарем таджикского ЦК КП в этот период был Джаббор Расулов.

С 1983 по 1987 год возглавлял Совет профсоюзов Таджикистана, затем вновь был избран секретарем Компартии Таджикистана и занимал пост до 1991 года. В августе 1991 года перешел на работу в аппарат советников президента республики на должность старшего советника по особым поручениям, вместе с группой депутатов Верховного Совета Таджикистана был в заложниках.

С 1992 по 1997 года, до выхода на пенсию, Абдурахман Дадабаев был президентом Научно-промышленного союза Таджикистана.

Послужной список правительственных наград Абдурахмона Дадабаева наглядно показывает его заслуги перед Отечеством, ибо они ему присвоены за активное участие в строительстве и развитии промышленности Таджикской ССР. Он награжден Почетными грамотами Верховного Совета Таджикистана, государственными наградами – медалями «За доблестный труд» - дважды, орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник промышленности Республики Таджикистан».

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