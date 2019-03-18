Совет ФИФА, прошедший в Майами, утвердил Бразилию местом проведения шестнадцатого по счету чемпионата мира среди юношеских сборных до 17 лет.

Ранее планировалось, что мировое первенство 2019 года среди юношей примет Перу. Однако 22 февраля в ходе визитов на места проведения турнира и встреч с Федерацией футбола Перу делегаты ФИФА обнаружили многочисленные проблемы в подготовке инфраструктуры и организации логистики.

В итоге было принято решение перенести чемпионат мира из Перу в другую страну, об этом сообщает официальный сайт ФФТ.

Юношеская сборная Таджикистана, руководимая главным тренером Зайниддином Рахимовым, на чемпионате Азии-2018 в Малайзии выиграла серебряные медали и завоевала путёвку на чемпионат мира-2019.

На данный момент известны шесть из 24 команд, которые примут участие на чемпионате мира-2019 в Бразилии. Помимо хозяев команды Бразилии это юношеские сборные Японии, Таджикистана, Австралии, Южной Кореи (все – АФК, Азия) и Новая Зеландия (Океания). Еще 18 сборных, которые осенью поедут в Бразилию, определятся позже по итогам отборочных турниров в четырех региональных конфедерациях: КАФ (Африка), КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка, Страны Карибского бассейна), КОНМЕБОЛ (Южная Америка) и УЕФА (Европа).

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