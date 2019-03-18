Гражданское общество Таджикистана призывает Антимонопольную службу при правительстве Таджикистана к соблюдению конституционных прав граждан в связи с грядущим повышением стоимости интернета.

В обращении, которое сегодня намерены подписать 9 общественных организаций, со ссылкой на первую главу Конституции страны отмечается, что «Таджикистан, являясь социальным государством, создает условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие каждого человека».

«Повышение стоимости интернета ограничивает доступ граждан к информации и обеспечение достойных условий жизни и свободного развития будет затруднено для государства»,- говорится в обращении.

В нем отмечается, что рост стоимости Интернета негативно повлияет на деятельность учебных заведений и государственных учреждений, а также на международное сотрудничество.

«Распоряжение противоречит международным обязательствам Таджикистана и негативно влияет на интересы Таджикистана и его телекоммуникационный рынок с точки зрения членства страны во Всемирной торговой организации», – говорится в нем.

Авторы обращения считают, что установленные цены на Интернет не соответствуют социальному положению и уровню доходов граждан.

В связи с этим они требуют от Антимонопольной службы страны аннулировать распоряжение о повышении стоимости Интернета и звонков внутри сети мобильных операторов.

Под обращением сегодня намерены подписаться руководители общественного фонда «Гражданская инициатива политики Интернет», Ассоциации мобильных операторов, Независимого центра по защите прав человека, Национальной ассоциации независимых СМИ и другие организации.

Согласно распоряжению Антимонопольной службы, с 27 марта мобильные операторы должны установить новую стоимость за 1 Мб интернета - не менее 5 дирамов.

Если в настоящее время один гигабайт интернета у таджикских операторов стоит примерно 30-35 сомони, то с 27 марта будет стоить не менее 51 сомони без учёта непрямых налогов. А с учётом НДС -18% и акциза - 5% не менее 63 сомони ($6,7).

Также, согласно этому распоряжению, стоимость разговоров по NGN повысится в 10 раз – с 10-12 дирамов до 1,2 сомони. Подорожают и звонки внутри сети: если ранее минута разговора внутри сети операторов Таджикистана стоила примерно 1 дирам, то теперь с учётом НДС и акциза, примерно 12,3 дирамов. Эти изменения не касаются ОАО «Таджиктелеком».

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