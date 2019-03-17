Ей было 38 лет, предположительная причина смерти — заражение крови, пишет Медуза.

Певицу Юлию Началову госпитализировали в одну из московских клиник 11 марта 2019 года — из-за высокого уровня сахара в крови. Позже стало известно, что у певицы - осложнения подагры и красной волчанки и гангрена ноги.

При этом врач Василий Шуров, который лечил артистку полгода назад, опроверг информацию о том, что у Началовой красная волчанка. Подагру или болезнь суставов у Началовой диагностировали после неудачной пластической операции на груди в 2007-м: импланты не прижились и стали причиной заражения крови и отказа почек.

С первых дней госпитализации состояние артистки оценивалось как тяжелое, Началову ввели в искусственную кому, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но точный диагноз ее представители не называли.

Друг Юлии Началовой рассказал, что незадолго до госпитализации певица натерла ногу; эту информацию подтвердила ее пиар-менеджер Анна Исаева. Предположительно, рана на ноге воспалилась и привела к осложнениям. Днем 16 марта, по словам Виктора Началова, певице сделали операцию на ноге.

Вечером 16 марта из инстаграма Исаевой стало известно, что Началова умерла. Певице было 38 лет.

«Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — рассказал отец певицы Виктор Началов. По его словам, «врачи делали все гениально, старались», но спасти Юлию не удалось.