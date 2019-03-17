Кыргызская сторона не пропускает машину Красного креста с необходимыми медикаментами в джамоат Ворух города Исфара, который 5 день остаётся заблокирован со стороны кыргызских силовых структур, сообщил «АП» источник в администрации города Исфара.

По его словам представители Международного комитета Красного Креста везли медикаменты пострадавшим при инциденте, произошедшем с 13 на 14 марта на таджикско-кыргызской границе.

Тем временем, жители села Ходжаи аъло джамоата Чоркух отправили "АП" видео, на котором журналисты ТВ Сугд берут комментарии у представителей Международного комитета Красного Креста. Представители сообщают, что с полудня 16 марта находятся в селе Ходжаи Аъло и ждут, когда им дадут возможность проехать в Ворух.

Asia-Plus пока не удалось связаться с представителями Международного комитета Красного Креста в Таджикистане.

Международный комитет Красного Креста (МККК) — гуманитарная организация, осуществляющая свою деятельность во всём мире, исходя из принципа нейтральности и беспристрастности. Она предоставляет защиту и оказывает помощь пострадавшим в вооружённых конфликтах и внутренних беспорядках, является составной частью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Оперировать пришлось на месте

Жители джамоата Ворух в интервью «АП» сообщили, что кыргызские пограничники вчера не пустили и карету Скорой помощи, которая должны была забрать беременную женщину из джамоата.

Машина Красного креста. Фото предоставлено местными жителями

«У 26-летней Рузафзун Сентурзода был диагноз тяжёлая преэклампсия, поэтому врачи джамоата решили отправить ее в городской роддом, но кыргызские пограничники машину не пропустили и она чуть не родила на границе. В итоге женщина и она разродилась в местном роддоме, но роды прошли очень тяжело, сообщил источник в больнице джамоата Ворух.

По его словам, кыргызские пограничники также не пропустили тяжело больную женщину, которую надо было срочно оперировать.

"57-летнюю Нарзихону Холикову с диагнозом острый флегмонозный аппендицит надо было отвезти в городскую больницу Исфары, но ее не пустили. Её оперировали в отделении хирургии больницы джамоата Ворух", - говорит источник.

Операцию провели врачи О. Мирсадиков, Р. Мухиддинов, Ш.Ходиев, Х Хакимов и анестезиологи Б. Бахронов и Ш. Шарипов.

"Должен отметить, что это первая операция в истории больницы джамоата", - сообщил источник.

Езе один местный житель рассказал "АП" по телефону, что не может из-за закрытых дорог похоронить родную сестру.

«Моя сестра скончалась в больнице Исфары, мы хотим похоронить ее на родине - в Ворухе, но нас пускают», - говорит Рустам Ахмадов житель джамоата.

Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана начался 13 марта.

По версии Госпограничной службы Кыргызстана, конфликт начали жители таджикского села Мехнатабад, протестуя против строительства кыргызской стороной объездной дороги Ак-Сай-Тамдык из-за близкого ее расположения к границе.



Погранведомство Таджикистана заявляет, что зачинщиком конфликта стали граждане Кыргызстана в целях захвата участка. В ходе конфликта погибли двое граждан РТ.