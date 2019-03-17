Познакомились мы с Тахминой лет 15 назад, когда она была обычной девушкой с огромным количеством проблем, у которой в жизни что-то получалось, а что-то нет. За эти годы она стала настоящей звездой таджикского ТВ: стала известным диктором новостей, телеведущей, снялась почти в 30 кинокартинах, но осталась по-прежнему простой, весёлой и добродушной девушкой, у которой что-то получается, а что-то нет.

Драма в кино и в жизни

- Тахмина, недавно состоялась премьера фильма «Планета меняет цвет», где ты сыграла главную роль. Скажи, почему его нужно обязательно посмотреть?

- Чтобы получить мотивацию, толчок к действиям, если сил бороться за лучшую жизнь уже не осталось.

Фильм получился трендовым, поскольку он рассказывает об основной проблеме XXI века – борьбе каждого человека за своё место под солнцем. «Планета меняет цвет» о тяжелой судьбе девушки Сайёры, которая становится случайной жертвой изнасилования и о тех последствиях, которые происходят с девушками в нашем ортодоксальном обществе. Несмотря на невыносимые условия, в которых она живёт, Сайёра борется за выживание.

Фото из личного архива

- Ты часто играешь роли женщин с тяжёлой судьбой? Это отражение действительности, в которой мы живём, или эти роли перекликаются с твоей собственной судьбой?

- Я не знаю, почему режиссеры видят меня именно в этом амплуа. Хотя не буду лукавить, играть такие роли мне легче, потому что я не понаслышке знакома с теми трудностями, с которыми приходится сталкиваться моим героиням.

Прежде, чем я нашла свое место в жизни, мне пришлось пуд соли съесть. Выдали меня замуж в 18 лет, за двоюродного брата, и отправили городскую девушку жить в кишлак. Родители были вынуждены принять такое решение. В те годы, в 2000-е, время было неспокойное, и каждый раз, когда я выходила из дома, за мной кто-то увязывался. Угрожали мне, моим родителям, что украдут или сделают со мной что-нибудь плохое. Брату постоянно приходилось меня отбивать. Единственный выход родители увидели в том, чтобы поскорее выдать меня замуж. Сватов было много, но остановили свой выбор они на сыне дяди, чтобы я попала в хорошие руки. Они и предположить не могли, что эти «хорошие руки» будут меня обижать.

Я выросла в семье, где любовь ценится на вес золота, где хорошее отношение к женщине – матери, супруге, сестре и дочери считалось признаком мужчины. Папе было совсем не сложно, например, приготовить для всей семьи завтрак или подарить маме без повода цветы. Я же попала хоть и в очень состоятельную семью, но хорошее отношение к жене там считалось признаком немужественности и слабости, с чем смириться было очень сложно. Как-то раз я попросила мужа подарить мне цветы, на что он ответил: «Иди, сорви в огороде». Деньги у него были, а вот желания – нет.

Фото из личного архива

Я прожила в этой семье три года, родила сына, а потом он начал мне изменять. И тогда я поймала себя на мысли, что мало того, что я терплю его скверный характер, так еще и измены придется теперь терпеть.

Трижды я уходила к родителям, трижды меня не принимали и отправляли обратно. На четвертый раз, в отчаянии, я пришла к маме, оставила ей сына и просила принять хотя бы его. На этот раз меня поддержали. Помню, мама сказала: «Доченька, не переживай, после глубокой ночи всегда наступает рассвет».

Продала золото, оставшееся после свадьбы, и пошла учиться

- Как сложилась твоя жизнь после?

- Мне был 21 год, и я осталась с маленьким ребенком на руках, без образования. Когда я вышла замуж, меня исключили из института. Поэтому первое, что я сделала – продала золото, оставшееся после свадьбы, восстановилась в Московский институт национальных и региональных отношений, где училась на юридическом факультете. После его окончания, я сменила четыре места работы, но нигде не могла продержаться больше нескольких месяцев. Я была молода, красива и разведена, что является идеальной почвой для сексуального харрасмента в Таджикистане. С каждым новым случаем я теряла надежду на то, что когда-нибудь смогу устроиться на нормальную работу, где мне дадут просто делать свою работу. В итоге, мне повезло: хорошая знакомая семьи узнала о вакансии помощника юриста на телевидении «Сафина». Я решила попробовать в последний раз.

- Так ты и попала на экран?

- Да, меня заметила известная телеведущая Насиба Гулямова. В то время на «Сафине» как раз открыли русскую службу новостей, и русскоязычных кадров катастрофически не хватало. Она предложила мне попробовать себя в качестве диктора. Спустя две недели подготовки я вышла в прямой эфир. Это случилось 12 сентября 2006 года.

В кино я попала точно также, случайно. Директор Таджикфильма увидел меня в эфире, позвонил моему директору и попросил прийти на пробы нового фильма. После первого же кастинга мою кандидатуру утвердили.

«Хочу девочку!»

- А как сложилась твоя личная жизнь?

- После такого неудачного брака я долго не могла никого к себе подпустить. До тех пор, пока не встретила своего нынешнего супруга, с которым мы живем уже семь лет. Оказалось, что на подсознательном уровне я искала прототип своего отца – заботливого, доброго человека.

- Твоему старшему сыну уже 17 лет. Не планируешь завести маленького?

- Никому об этом еще не говорила: как раз недавно мы решили с мужем завести ребенка. Очень хочу девочку!

Если понадобиться, могу и на лысо подстричься

- Приходилось ли тебе когда-нибудь меняться для роли до неузнаваемости?

- В фильме «Двенадцать лет ожидания» мне нужно было сыграть 17-летнюю школьницу. На тот момент мне было 32. За месяц мне пришлось похудеть на восемь килограмм, а спустя две недели, когда по сценарию мою героиню выдали замуж, снова набрать вес, чтобы сыграть роль только что родившей женщины.

Меняться для роли – совсем не проблема для меня. Я с удовольствием иду на такого рода жертвы ради искусства. Если понадобиться, могу и на лысо подстричься.

- Были ли случаи, когда ты отказывалась от роли?

- Я та актриса, которая не снимается в откровенных сценах, не приемлет даже намека на интим. Как-то раз мне предложили сниматься в фильме, я запросила сценарий. Когда начали его читать, оказалось, что в одной из сцен я должна была оголить половину своего тела. Когда я дошла до этого момента, читать сценарий дальше я не стала.

- В нашей стране к профессии актрисы относятся с большим сомнением. Что бы ты могла посоветовать девушкам, которые хотят стать актрисами, но боятся, что в семье сочтут их профессию не для Таджикистана?

- В Таджикистане, где пропагандируется женская скромность и чистота, быть актрисой и приличной женщиной - можно. Девушкам, которые настроены на актерское мастерство, хочу посоветовать, вначале разобраться, есть ли у них действительно талант или это мимолетное желание, которым они переболеют и забудут.

Я понимаю родителей, которые боятся, что их дочки могут пойти по неверной дороге от красивой жизни. Но по своему примеру могу сказать, что настоящая актриса не будет пользоваться своим положением, потому что для неё главное – искусство, а не блестящая мишура.

Такая же, как и все

- Тахмина, годы идут, а ты совсем не меняешься. Как тебе это удаётся? Поделись своими бьюти-секретами.

- Наверное, это результат активного образа жизни и регулярного ухода за собой. Трижды в неделю я хожу в спортивный зал - занимаюсь йогой, аэробикой и фитнесом. Из уходовой косметики я предпочитаю линейку Chanel, Dior и Lancome. Не пренебрегаю я и народными средствами. Через день я использую свой любимый скраб из мелкой морской соли, миндального, оливкового масла и нескольких капель эфирного масла - чайного и розового дерева. Также важно найти хорошего косметолога.

- Где в Душанбе тебя можно встретить чаще всего?

- Меня можно встретить в обычных местах, где бывают душанбинцы. Я точно также, как и все, хожу за покупками в супермаркет или по магазинам. Из любимых мест отдыха - кафе Segafredo и Mazza, ресторан «Альшам». Остальное время я либо на работе, либо в спортзале, либо провожу время с семьей.

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