На сегодняшний день он является выпускником Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), а после его окончания мечтает пополнить ряды сильнейших профессионалов в тех самых крупнейших корпорациях мира.
Как главный герой из фильма
- Этим летом ты будешь проходить стажировку в очень авторитетной трейдинговой компании Jane Street в Лондоне. Как тебе удалось туда попасть?
- Практически все большие IT-компании, если не все, в течение года проводят стажировки для людей, которые не могут работать на постоянной основе. В основном, для студентов. Вакансии на летние стажировки обычно открываются в сентября-октябре, я подавал много куда. Некоторые компании мне не ответили, с некоторыми я интервьюировался. Побеседовав и пройдя серию интервью, я получил несколько предложений.
Например, в трейдинговую компанию Jane Street я получил оффер сразу после трех собеседований подряд, каждый из которых длился по часу. Атмосфера, конечно, была как надо: интервью проходили на тридцатом этаже небоскреба в финансовом центре Лондона. В тот момент я чувствовал себя главным героем какого-то фильма. Так что летом поеду стажироваться в Лондон, а дальше посмотрим, может, задержусь там дольше.
- Какие технические задания тебе приходилось проходить во время интервью?
- Мне тяжело объективно оценить свои знания на момент интервью. У меня уже был некоторый опыт работы и университетские проекты. И еще я уже давно занимался олимпиадным программированием, с 8-го класса. Также меня хорошо «поднатаскал» бывший выпускник Таджикско-Российской гимназии интерната «Хотам и П.В.», в которой я учился, Бехруз Афзали, который был лучшим в те времена в олимпиадном программировании в Таджикистане.
В целом, в разных компаниях разные критерии, по которым они решают, подходит им кандидат или нет. Часто на собеседованиях на позицию инженера просят решить задачи из спортивного, или как еще говорят, олимпиадного программирования, а этого опыта у меня вагон и маленькая тележка. Сложность задач обычно не очень высокая, но все те же финансовые компании могут удивить.
С первого раза могут и не взять
- Твоим последним местом работы был санкт-петербургский офис Вконтакте. Почему ты оттуда ушел?
- Я стажировался в команде рекламы, был бекэнд-разработчиком. Например, когда пользователь в ВК кликает на рекламу, то браузер передает данные на сервера компании, где мы их собираем и обрабатываем информацию: кто и зачем нажал, почему его это заинтересовало. От этого зависит то, будем ли мы дальше показывать ему такого рода рекламу или же стоит задуматься над изменениями.
На своей позиции я занимался динамическим ретаргетингом и фичами. Динамический ретаргетинг - это следующая ситуация: человек кликает на объявление, но не покупает. В этом случае, мы ему еще несколько раз показываем эту рекламу и «уговариваем» купить это.
Работа, безусловно, была интересная, но во второй половине декабря я ушел из компании. Вдаваться в подробности не стану. Ушел, потому что не сложилось. В чем-то я не справился, где-то мои ожидания не оправдались.
«В этих компаниях трудно найти более двух людей одной национальности»
- Ты стажировался в компаниях, о которых многие люди не могут даже мечтать. Расскажи, каково работать в таких технологических гигантах как Амазон, JetBrains?
- Опыт работы в каждой из этих компаний учил меня чему-то новому. В каких-то было легче, потому что мои непосредственные задачи были мне знакомы, где-то приходилось вникать с самых азов. К примеру, В JetBrains я впервые столкнулся с большим промышленным проектом и с таким огромным количеством кода.
Первые полторы недели я и мой напарник-стажер потратили только на то, чтобы разобраться в существующей архитектуре и понять, откуда нам следует начинать писать код. Мы многократно перезапускали проект, пытались понять, в каком порядке выполняется код, откуда программа получает информацию. Это было очень, очень тяжело. Да, и в целом, сам проект был сложным.
После стажировки параллельно с учебой мы продолжили работать на полставки над этим проектом еще некоторое время. К маю следующего года у нас уже был огромный прогресс, но мы не стали продлевать мой контракт. В тот момент я решил сосредоточиться на сессии и подготовке к переезду в Берлин для прохождения трехмесячной стажировки в Амазон, а другой стажер ушел немного раньше.
В таких компаниях работают только профессионалы своего дела.
Команды, в которых я стажировался, состояли из действительно крутых ребят, и это бесценный опыт для такого парня, как я, который делает свои первые шаги в мире больших технологий.
Все ребята - разные, самобытные, дополняющие друг друга. Например, в Амазоне в одной команде было трудно найти более двух людей одной национальности. Среди нас были немцы, французы, индусы, корейцы, греки, итальянцы и я, таджик. Кстати, помимо меня в берлинском офисе Амазон работает еще один наш соотечественник. На всех стажировках меня окружали восхитительные люди, которые создавали уютную и доброжелательную атмосферу, в которой хочется жить и работать.
Большинство крупных IT-компаний славятся своим лояльным графиком работы. Сотрудники приходят на работу в любое удобное для них время и проводят на рабочем месте ровно столько времени, сколько им необходимо для выполнения своих обязанностей. Справился за пару часов – молодец, можешь быть свободным.
Кстати, почти все стажировки – оплачиваемые. Нам платили как за выполнение основных обязанностей, так и обеспечивали хорошим питанием, плюс в офисах имеются зоны, где можно полакомиться разными перекусами. Опять же, бесплатно. А иногда могут и жилье с билетами оплатить.
«Наберусь опыта, а дальше видно будет»
- Чем ты сейчас занимаешься? Где видишь себя после окончания университета?
- Сейчас я сосредоточен на выпускной работе, надеюсь успеть доделать все к защите. После окончания универа планирую поработать в каких-нибудь крупных IT-компаниях, набраться опыта, попутешествовать, а дальше видно будет.
- Скажи, на кого ты равняешься?
- Люди, которыми я восхищаюсь больше всего - это мои любимые родители и уважаемый мною Абдуфаттох Хотамов - директор школы, в которой я учился. Я бы хотел уметь также успешно справляться с трудностями, которые преодолела моя мама, и я благодарен ей за детство и те возможности, которые она мне дала. Это, безусловно, самый важный человек, благодаря которому я достиг всего, что у меня сегодня есть. И, конечно же, муаллим Хотамов - это один из тех людей, на кого я буду пытаться равняться.
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