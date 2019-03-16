Сегодня утром начался второй тур переговоров между делегациями Таджикистана и Кыргызстана, сообщил «АП» источник в администрации города Исфара.
По словам источника, делегацию, в которую вошли министры и руководители областей двух сторон, возглавляют заместители премьер-министров.
«В таджикскую делегацию под руководством вице-премьера Азима Иброхима вошли командующий ПВ ГКНБ Раджабали Рахмонали, министр транспорта Худоёр Худоёрзода, министр внутренних дел Рамазон Рахимзода, председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода и др.», - сообщил источник.
Между тем, кыргызские СМИ со ссылкой на отдел по связям с общественностью Государственной пограничной службы КР сообщают, что переговоры проходят в местности под названием «Дача» на территории Кыргызстана.
По сообщению пресс-службы пограничной службы КР, делегацию Кыргызстана, в которую вошли глава ГПС, замминистра МВД, министр транспорта и дорог, а также заместитель Генпрокурора-военный прокурор и полномочный представитель правительства по Баткенской области, возглавляет вице – премьер Жениш Разаков.
Жители джамоата Ворух сообщили «АП», что 15 марта похоронили Расоиддина Тешаева, погибшего 14 марта в ходе конфликта от огнестрельного ранения.
«Расоиддина похоронили вчера. Председатель области присутствовал на похоронах и выразил соболезнования родным и близким погибшего», - сообщил житель джамоата Ворух.
По его словам, у Расоиддина Тешаева, имевшего двойное гражданство (Таджикистана и России) остались жена и трое детей, старшему из которых 11 лет.
«Он прилетел из России год назад, чтобы ухаживать за своим больным отцом. Когда отцу стало лучше, он намеревался в скором времени с семьей вернуться в Россию. В зоне конфликта, где он погиб, он навещал своих родственников», - сообщил источник.
По словам жителей, дорогу в Ворух не открыли, но ситуация стабильная, скопления людей нет на границе.
«Силовики и представители мэрии проводят разъяснительные работы. Не наблюдается скопление жителей с двух сторон. Мы надеемся на хорошие результаты переговоров», - сообщили жители Воруха.
По сообщению кыргызских СМИ, остаётся закрытой также дорога Ош-Исфана Кыргызстана.
Напомним, вчера в Баткенской области Кыргызстана прошла первая встреча делегаций двух стран. Стороны договорились создать двустороннюю оперативно-следственную группу для проведения объективного расследования случившегося инцидента на таджикско-киргизской границе.
Кроме того стороны договорились создать круглосуточные патрульные группы из числа сотрудников органов внутренних дел двух стран по обеспечению общественной безопасности и усилению охраны госграницы.
С начала конфликта - 13 марта, двое граждан Таджикистана погибли, около 30 получили ранения в результате столкновений с гражданами и пограничниками соседнего Кыргызстана.
По данным СМИ соседнего государства, есть раненные и с кыргызской стороны, которым уже оказана медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает.
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