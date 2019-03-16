Более 25 тыс. человек приняли участие в сегодняшних веломарафоне и пробеге, посвященных празднику Навруз, сообщает НИАТ «Ховар».

Спортивный забег и веломарафон в Душанбе были организованы по инициативе Национального олимпийского комитета и Комитета по делам молодежи и спорта республики.

Фото НИАТ "Ховар"

Мероприятия следовали друг за другом: стартовали с поста «Чорбог» (выезд в Варзоб), а финишировали у «Наврузгох».

Сначала маршрут проехали любители велоспорта, а затем пробежали любители бега. Победившие участники получили дипломы и грамоты от организаторов.

Фото НИАТ "Ховар"

На церемонии открытия было отмечено, что сегодня такие марафоны проходят во всех городах и районах Таджикистана.

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