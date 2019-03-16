После недолгого затишья в приграничных районах Таджикистана и Кыргызстана вновь напряженность. Снова пролита кровь. К этому моменту конфликт пошел на убыль, но где гарантия, что трагедия не повторится вновь?

На границе Кыргызстана и Таджикистана 13 марта произошел очередной конфликт. По версии Госпограничной службы Кыргызстана, конфликт начали жители таджикского села Мехнатабад, протестуя против строительства кыргызской стороной объездной дороги Ак-Сай-Тамдык из-за близкого ее расположения к границе. Погранведомство Таджикистана заявляет, что зачинщиком конфликта стали граждане Кыргызстана в целях захвата участка. За два дня конфликта здесь погибли двое граждан Таджикистана.

15 марта представители властей двух сторон начали переговоры по стабилизации обстановки.

Дорога в Ворух пролегает через кыргызское село Аксай. Фото: ИА "Фергана"

Земля, дорога, вода – три составных конфликта

Ошибки, допущенные в первые годы установления советской власти в плане раздела территорий по национальному признаку, стали настоящей головоломкой для народов СССР, особенно Средней Азии. Их последствия сказываются в межэтнических отношениях и сегодня.

Вряд ли кто из тогдашних архитекторов СССР мог допустить, что когда-нибудь созданная ими могущественная империя рухнет. Результат – десятки спорных территорий на границах постсоветских республик, которые остаются очагами напряжения.

Одна из таких проблемных зон – территория, расположенная вокруг джамоата Ворух. Сейчас на эти земли претендуют как таджики, так и кыргызы.

Проблема, как считают эксперты, заключается в том, что страны при обозначении границ пользуются данными карт, выпущенных в разные годы.

Таджикистан настаивает на рассмотрении границ на основе карт 1924-1939 годов, а Киргизия отстаивает право определять линию границ с учетом карт более позднего периода.

"Веками все эти земли принадлежали таджикам, о чем свидетельствуют древние названия местностей, памятники истории, - рассказывает историк Фаррух Бозоров. - В середине прошлого века, в трудные военные и послевоенные годы, спасаясь от голода, сюда переселились десятки кыргызских семей. Постепенно огромные таджикские земли при молчаливом попустительстве наших властей стали почему-то киргизскими. И вот сегодня Ворух оказался отрезанным от республики, а единственная автодорога, соединяющая этот джамоат с Исфарой, нередко перекрывается соседями. Происходят конфликты, часто кровавые".

Огромное значение для этого преимущественно аграрного региона имеет вода. В период ирригации ее нехватку ощущают как киргизские, так и таджикские дехкане. Водные конфликты в этот период – частое явление.

Намерения кыргызских властей перевести на оросительные нужды значительную часть реки Исфаринка вызывают тревогу не только жителей Воруха, но и Исфары и Канибадама, сельхозугодия, которых также орошаются с этой реки.

Ворух - джамоат в Таджикистане, граничащий с Баткенской областью Кыргызской Республики. Ворух относится к Исфаринскому району Согдийской области РТ. Население: свыше 34 000 человек, из которых 99,99% таджики, 0,01% кыргызы.

Эксперты: Без уступок не будет мира

Очередное нагнетание ситуации на таджикско-кыргызской границе на исфаринско-баткентском направлении бросает прямой вызов региональной кооперации всей Центральной Азии, начавшейся в последние годы, считает политолог Абдулгани Мамадазимов.

Встреча силовых структур двух стран в селе Кок-Таш Баткенского района. Фото: Информационный портал МВД Кыргызстана

"Данный очаг напряженности на маленьком, но очень густонаселенном приграничном участке, оставшийся нам от времен Советского территориально-административного размежевания требует скрупулёзного решения этого "гордиевого узла", - говорит эксперт. - Дело в том, что здесь не простая делимитация и демаркация межгосударственной границы населенного пункта в условиях эксклава и предгорной местности, но и вопрос водоотвода и маршрута автомобильных дорог. Одномоментное решение этого триединого вопроса (граница, водоотвод и дороги) требует от межправительственной комиссии консенсуса и взаимной уступки, без которого не будет мира и стабильности на этой территории".

Поэтому, по мнению Мамадазимова, необходимо в кратчайшее время пересмотреть приоритеты, выделив из них главное (территория или вода, вода или дорога, территория или дорога) и начать интенсивные межгосударственные переговоры, чтобы раз и навсегда поставить «точку» в данный несправедливо затянувший конфликт.

Кыргызско-таджикская граница. Фото: пресс-служба правительства Кыргызстана

"Человеческая жизнь таджикистанца и кыргызстанца на несколько раз выше, чем гектары земли или пастбищ", - говорит эксперт.

Политолог Шокир Хакимов считает, что краткосрочные постконфликтные встречи руководителей соответствующих структур – не выход из ситуации.

"Мы и раньше были свидетелями того, что подобные комиссии рапортовали политическому руководству страны о том, что якобы все проблемы связанные на этом участке между соседними странами урегулированы. Но через некоторое время возникал очередной конфликт", - говорит он.

По словам эксперта, нужно как можно быстрее завершить работу по делимитации и демаркации государственных границ, как условие территориальной целостности и гарантия мирного сосуществования граждан двух соседних государств.

Таджикские пограничники вблизи селения Ходжаи Аъло. 2012 год. Фото Негматулло Мирсаидова

"Разумеется, для достижения благих намерений необходимо, чтобы высококвалифицированная и компетентная межгосударственная комиссия усиленно работая, представила результаты своих решений для ратификации в парламент или другую уполномоченную государственную структуру, а также осуществлять их выполнение. Также будет в пользу дела, используя политико-дипломатические приемы, проводить как можно больше культурных, спортивных и торгово-экономических мероприятий для восстановления взаимного доверия и развития конструктивных отношений, а также улучшения благополучия жителей соседних районов", - считает эксперт.

Где выход?

Таджикский журналист Негматулло Мирсаидов многие годы изучает приграничные конфликты жителей Ферганской долины. Он уверен, что угроза повторений приграничных конфликтов будет возникать и в будущем, до тех пор, пока не будут решены коренные проблемы приграничья, а именно - вопросы управления и контроля за этими территориями.

К началу 2015 года рабочим группам Межправительственной комиссии по демаркации таджикско-кыргызской границы удалось описать лишь 503 километра из 971. В течение последних лет стороны зашли в тупик.

"И это не случайно. Все описанные ранее участки большей частью были территориями, где не было населенных пунктов, - рассказывает Мирсаидов. - А когда начался вопрос раздела мест компактного проживания таджиков и кыргызов, начались проблемы. Ведь не проводить же линию границы между домами, по улицам? «Нарисованные» на географических картах линии между двумя республиками в качестве критерия не подойдут. Это однозначно. А критерии сторон, основывающихся на картах разных лет, применить невозможно в силу отсутствия консенсуса. Передача территорий, населенных пунктов тоже, кажется, невозможна из-за многозатратности и развитых националистических настроений у людей, живущих в приграничье".

По мнению эксперта, стабилизировать ситуацию можно разными путями.

"Первый путь – демилитаризация зоны, на что кыргызская сторона в виду численного меньшинства своего населения вряд ли согласится, - говорит Мирсаидов. - Есть вариант совместного использования спорных территорий или мораторий на строительство любого объекта на этих территориях, включая строительство автодорог, водохранилищ. Не лишено целесообразности создание совместных пограничных и экологических постов с полной заменой военного контингента, то есть привлечение совершенно новых военнослужащих под общим военным командованием. И последнее, придание спорным территориям особого статуса с предоставлением населению двойного гражданства. Все это выполнимо, нужна лишь воля и большое желание".

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