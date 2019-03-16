Председатель Хатлонской области Курбон Хакимзода побывал на телеканале «ТВ-Хатлон» и решил, что условия для работы его сотрудников требуют улучшения.
«После того, как я увидел в каких условиях работают сотрудники «ТВ-Хатлон», я как руководитель области не смогу остаться безразличным. Пока там был, подумал, и уже решил выделить телеканалу 750 тыс. сомони», - отметил Хакимзода. Эти средства пойдут на обновление оборудования на ТВ.
По его словам, сотрудники сами попросили в первую очередь обеспечить их техникой.
«Когда я спросил, что сделать в первую очередь - отремонтировать кабинеты или оказать помощь для покупки технологий - они ответили, что на первом этапе помогите приобрести современные технологии», - отметил глава области.
Деньги будут выделены из бюджета области.
Также Курбон Хакимзода сообщил, что из бюджета области будет выделено еще 250 тыс. сомони для корпунктов республиканских телеканалов, которое базируются в здании «ТВ-Хатлон».
Сотрудникам канала Курбон Хакимзода посоветовал улучшить уровень и качество программ, обратить больше внимания на аналитические программы и работать на увеличение зоны охвата, как телевидения, так и радио.
В частности, он посоветовал создать программы в прямом эфире с участием чиновников разного уровня, где жители области смогли бы задавать им вопросы о своих проблемах.
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