Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и мэру Душанбе Рустаму Эмомали 15 марта презентовали проект строительства нового стадиона на 30 тысяч посадочных мест.
Официальный старт строительству был дан накануне.
Этот объект будет построен на площади более 9 гектаров, где будут созданы современные условия для проведения различных спортивных и культурных мероприятий.
Площадь футбольного поля на этом современном стадионе составит 105 на 68 метров.
В ходе представления проекта было отмечено, что на его территории запланировано создание вспомогательных помещений, а также стоянки для машин. Стадион будет состоять из четырех трибун, которые разместятся на двух ярусах.
На первом открытом этаже под восточной и западной трибунами стадиона запланировано строительство раздевалки для спортсменов и судей, душевых и медпункта. Также здесь будут построены тренировочные залы и кафе.
Для гостей запланировано строительство отдельных кабинетов в общей сложности на 448 мест, площадки для гуляний на высоте более 9 метров и др.
На западной трибуне стадиона будут созданы посадочные и зрительные места для высокопоставленных гостей на высоте более 18 метров. Каждая трибуна и часть стадиона будет иметь отдельные входы.
Следует отметить, только за последние два года в Душанбе были построены и сданы более 170 спортивных площадок.
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