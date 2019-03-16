15 марта президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе с председателем города Душанбе Рустамом Эмомали в районе Фирдавси столицы сдал в эксплуатацию дополнительное здание при средней общеобразовательной школе №18.
Объект состоит из четырех этажей и подвального помещения, и обеспечен современным необходимым оборудованием.
Глава государства ознакомился с условиями учебы в этом заведении и провел беседу с преподавателями и школьниками.
Новое здание состоит из 25 классов и других вспомогательных помещений. Здесь учебой в две смены с учетом технических классов будут охвачены 1560 школьников.
Для проведения занятий по военной подготовке, химии, физике и биологии имеются отдельные классы, обеспеченные современными учебными и лабораторными пособиями.
Также для освоения школьниками профессий и ремесел в новом здании образованы два учебных класса по обучению труду для девочек и мальчиков, которые обеспечены необходимыми условиями, станками и оборудованиями. Здесь школьники будут обучаться плотническому делу, резьбе по дереву, шитью одежды и приготовлению различных блюд.
В новом учебном здании построен зал по легкой атлетике, имеются библиотека, актовый зал на 100 посадочных мест и современный склад для хранения книг. Классы по информатике обеспечены современными компьютерами, и подключены к интернету, а классы оснащены электронными досками.
Также в новом здании есть классы для обучения и проведения шахматных соревнований, имеются отдельные классы для занятий по рисованию, музыке и кабинет медицинской сестры. Для учителей организованы отдельные рабочие кабинеты, коридоры и классы подключены к централизованной теплосети.
В ходе беседы с преподавательским составом, Эмомали Рахмон сообщил, что в рамках плана мероприятий, посвященных 30-летней годовщине независимости, на территории Душанбе в настоящее время ускоренными темпами продолжается строительство еще 21 учебного заведения на более 40 тыс. посадочных мест.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Эмомалӣ Раҳмон аз 9 сафири нав эътимоднома қабул кард
Оғози тағйири ҷиддии муҳити пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон
Созиши Тоҷикистону Қирғизистон дар мавриди хотимаи низоъ
Норакиҳо 10 ҳазор нафарро пазиройӣ ва меҳмондорӣ мекунанд
Барқарор шудани ҳаҷми муомилоти мол байни Тоҷикистону Ӯзбекистон
Ду соли зиндон ба ҷойи ду сол хизмати ҳарбӣ
Сафари як ҳайати бонуфузи ҳукумати Тоҷикистон ба Тошканд
КДАМ: Вазъ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон мураккаб боқӣ мемонад
Гуфтугӯи телефонии Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Қирғизистон
Омодагирии пойтахт ба ҷашни Наврӯз ва баста шудани роҳҳо
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста