15 марта президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе с председателем города Душанбе Рустамом Эмомали в районе Фирдавси столицы сдал в эксплуатацию дополнительное здание при средней общеобразовательной школе №18.

Объект состоит из четырех этажей и подвального помещения, и обеспечен современным необходимым оборудованием.

Глава государства ознакомился с условиями учебы в этом заведении и провел беседу с преподавателями и школьниками.

Новое здание состоит из 25 классов и других вспомогательных помещений. Здесь учебой в две смены с учетом технических классов будут охвачены 1560 школьников.

Для проведения занятий по военной подготовке, химии, физике и биологии имеются отдельные классы, обеспеченные современными учебными и лабораторными пособиями.

Также для освоения школьниками профессий и ремесел в новом здании образованы два учебных класса по обучению труду для девочек и мальчиков, которые обеспечены необходимыми условиями, станками и оборудованиями. Здесь школьники будут обучаться плотническому делу, резьбе по дереву, шитью одежды и приготовлению различных блюд.

В новом учебном здании построен зал по легкой атлетике, имеются библиотека, актовый зал на 100 посадочных мест и современный склад для хранения книг. Классы по информатике обеспечены современными компьютерами, и подключены к интернету, а классы оснащены электронными досками.

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Также в новом здании есть классы для обучения и проведения шахматных соревнований, имеются отдельные классы для занятий по рисованию, музыке и кабинет медицинской сестры. Для учителей организованы отдельные рабочие кабинеты, коридоры и классы подключены к централизованной теплосети.

В ходе беседы с преподавательским составом, Эмомали Рахмон сообщил, что в рамках плана мероприятий, посвященных 30-летней годовщине независимости, на территории Душанбе в настоящее время ускоренными темпами продолжается строительство еще 21 учебного заведения на более 40 тыс. посадочных мест.

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