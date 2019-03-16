Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Кейт Лоурелл Ардерн в связи с терактом, произошедшим в этой стране 15 марта.
«С чувством беспредельной печали и ненависти воспринял новость о террористическом акте в мечетях города Крайстчерч Новой Зеландии, ставшего причиной гибели 49 человек и получения ран десятками граждан», - говорится в ней.
В послании глава Таджикистана отметил, что «этот трагический случай еще раз выявляет истинную суть терроризма, который не имеет отношения ни к какой религии, нации и народности и решительно диктует необходимость продолжения коллективной борьбы против этой глобальной угрозы».
«Выражаем глубокое соболезнование дружественному народу Новой Зеландии, родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим», - говорится в заключении в телеграмме.
Напомним, в результате нападения на две мечти в городе Крайстчерч Новой Зеландии были убиты 49 и ранены более 40 человек.
Преступник ворвался в мечети сразу после дневной молитвы и открыл огонь по людям. При этом он снимал свои действия и транслировал их в интернет. Им оказался 30-летний Брентон Таррант. Накануне убийства стрелок опубликовал 37-страничный манифест, в котором он назвал свои действия терактом.
В настоящее время он задержан, вместе с ним задержаны еще четверо подозреваемых в нападении - трое мужчин и одна женщина.
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