Учёные Таджикского аграрного университета считают, что на рынках и в супермаркетах республики встречаются ГМО-продукты. Но контролировать этот процесс мы не можем – нет у нас на то никаких законодательных актов.

В Таджикистане еще не определена норма содержания ГМО в продуктах питания. Во многих странах существуют процентные запреты на использование таких продуктов, к примеру, в Японии норма содержания ГМО в продукте - 5%, в Европе - не больше 0,9%, а в США - 10%. В России также существует закон, по которому обязательна маркировка продукта знаком ГМО, если их содержание превышает 0,9%.

Согласно существующим техническим регламентам, в Таджикистане обязательна маркировка продукта о содержании в нём ГМО. Но из-за того, что не установлена норма, при каком его проценте продукт считается безопасным, в республику заходят и продукты с высоким содержанием ГМО-ингредиентов.

Фото kuban24.tv

В самом Таджикистане при производстве продукции, как сельскохозяйственной, так и промышленной, также используют ГМО, говорят специалисты.

Это могут быть семена сельхозрастений, корма для животных, или различные ингредиенты, применяемые при производстве пищевых продуктов.

Таким образом, граждане Таджикистана ежедневно сталкиваются с ГМО, употребляя их в пищу.

Сегодня во всем мире зарегистрировано 168 линий ГМО в выращивании сельхозрастений. Основными культурами, у которых изменили гены, являются соя (13 линий), кукуруза (43), хлопок (22), рапс (22), картофель (22), рис (9), томаты (8), пшеница (7).

Во многих странах мира созданы и действуют реестры разрешенных к выращиванию генетически модифицированных растений (в нем, кстати, есть даже картофель). Таджикистан пока не определил свои позиции по этому поводу.

Фото Asia-Plus

Почему модифицируют растения?

Прежде всего, для получения прибыли. Генетическая модификация может давать организму и пищевому продукту, который производится из него, ряд новых свойств. Большинство культивируемых генно-модифицированных растений обладают устойчивостью к насекомым-вредителям или к гербицидам. В результате снижаются затраты на выращивание.

Другими свойствами, полученными в результате генной модификации пищевых культур, являются ускорение роста, улучшение пищевых и технологических свойств продуктов, устойчивость к неблагоприятным условиям, устойчивость к возбудителям болезни.

В 2017 году общая мировая площадь биотехнологических культур (в том числе ГМО) составила более 200 млн. га. Всего ГМ-культуры выращиваются в 28 странах мира.

С помощью генной инженерии уже получены гибриды картофеля с томатом, сои с сизым табаком, подсолнечника с фасолью.

Есть и более обескураживающие данные: морозоустойчивый сорт помидоров со встроенным геном камбалы, засухоустойчивая пшеница с геном скорпиона, томата с геном жабы.

Фото womanhit.ru

Насколько опасны продукты с ГМО?

На самом деле пока нет никаких научных доказательств того, что модифицированные продукты опасны для человека. Считается, что если процент содержания ГМО в них не превышает установленные нормы, то их можно употреблять в пищу. В случае если человек сомневается в безопасности продуктов, специалисты советуют обратить внимание на следующее:

- Изучить этикетку

Натуральные продукты маркируют особым образом. Ищите пометки «100% organic», «Organic», или «Made with organic ingredients». Они гарантируют, что в товаре нет генетически модифицированных компонентов.

Обратите внимание на надписи «Без ГМО», «Non-GMO» и «Made without genetically modified ingredients». В составе этих товаров могут присутствовать ГМО, но не более 0,9 %.

- Обратить внимание на внешний вид продукта

Генетически модифицированные продукты безупречны на вид. Они имеют правильную форму, одинаковый размер и долго не портятся, так как новые гены позволяют им быть устойчивыми к негативному внешнему воздействию. Например, ген бактерии Bacillus thuringiensis, добавленный в ГМ-растения, вырабатывает токсин, который отравляет вредителей. Если овощи тронуты насекомыми, скорее всего, перед вами натуральный продукт.

Как снизить процент присутствия ГМО в отечественных продуктах?

В первую очередь, не жалеть денег на селекцию семян местных сортов растений. Огурцы и помидоры, которые традиционно выращивались в Таджикистане, могут уступить зарубежным аналогам по урожайности, зато они экологически чистые и богаты витаминами. Эксперты рекомендуют как можно быстрее установить норму присутствия ГМО в продуктах питания и запретить их ввоз с повышенным содержанием ГМО.

Asia-Plus

ЗАПОМНИТЕ:

Четырёхзначный код, начинающийся с цифры 3 или 4. Такая маркировка на фруктах говорит, что выращивали их по "интенсивному" принципу. То есть с максимальным использованием агротехнологий, включая обильное внесение удобрений и прочих пестицидов.

Пятизначный код, начинающийся с цифры 9. Это означает, что продукт был выращен традиционным способом, как это делали в течение тысяч лет. Сейчас такой способ называют «органическим», другими словами без применения пестицидов и удобрений.

Если продукт имеет 5-значный код, который начинается с номера 8, то это означает, что продукт является генетически модифицированным или широко известный как ГМО.

ТОП-10 продуктов ГМО

1. Мясо-молочная продукция

Коровам вкалывают генетически модифицированный рекомбинантный гормон роста крупного рогатого скота для увеличения производства молока. Использование этого гормона довольно распространено в молочной промышленности, поэтому он, скорее всего, содержится в любом молочном продукте. Это означает, что сливочное масло, молоко, мороженое, сыр и всё остальное, что любят люди, хорошо переносящие лактозу, скорее всего, переполнено ГМО.

Фото Tengrinews

Кроме того, корм животных тоже напичкан ГМО-ингредиентами, что влияет на качество молочных продуктов.

Корма для коров могут содержать ГМО, например, люцерна и кукуруза. Токсическое ДНК растений, в процессе пищеварения всасывается в кровь, попадая в органы и ткани животного. Как результат, ГМО содержащая говядина.

2. Табак

Табак страдает от смертельно опасных паразитов, поэтому учёные и фермеры долгое время работали над созданием устойчивой к пестицидам форме растения. Самым опасным насекомым для урожаев табака является табачная листовертка, которая откладывает яйца в растении, что затрудняет их удаление и уничтожение личинок.

Фото Клопс

Для изменения растения «учёные в лабораториях вводят гены бактерий других живых организмов в семена растения табака, который вы курите. У ГМ табака есть «встроенные» пестициды и гербициды, внедрённые прямо в ДНК растения».

3. Дрожжи

Дрожжи являются необходимым ингредиентом выпечки хлеба, при создании алкоголя, производства вина.

Винные дрожжи под названием ML01 не должны использоваться при создании вина, но поскольку этот вид не контролируется, этот вид ГМО-дрожжей вероятно используется для производства вина.

Фото flickr.com

В Таджикистане в хлебо-булочных изделиях часто используют дрожжи китайского производства, которые содержат ГМО. А производство вина и так находится на низком уровне, а информация о содержании ГМО импортных вин отсутствует.

4. Картофель

Новые формы ГМО картофеля обладают устойчивостью к повреждениям, что делает их более выгодными в долгосрочной перспективе. Продукт предназначен для рынка жареного картофеля: картофеля фри и картофельных чипсов.

Фото vsluh.ru

В этом ГМО картофеле интересно то, что они были модифицированы генами других видов картофеля, а не полностью других организмов. Этот тип генетической модификации направлен на то, чтобы успокоить людей, которые предпочли бы полностью избежать употребление ГМО. Из-за низкого процентного содержания ГМО в своем составе разрешено к выращиванию во многих странах мира.

В отличие от американской, голландской и пакистанской картошки, местные сорта Таджикистана являются экологически чистыми.

5. Сахар

Многие виды сахара получают из ГМО - чаще всего из ГМ сахарной свеклы и сахарного тростника, которые выращиваются в зарубежных странах. Очень сложно перечислить все продукты, которые содержат сахарный песок, тип сахара, получаемый как из сахарного тростника, так и из сахарной свеклы.

Фото Sputnik Беларусь

Если на этикетке продукта значится сахар, вместо более популярного кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, то есть 90-процентный шанс, что этот сахар получен из урожая ГМ сахарной свеклы.

6. Соя

Эти растения по большей части устойчивы к гербицидам, что позволяет фермерам опрыскивать свои урожаи, избавляясь от сорняков и сохраняя почти весь свой урожай.

Фото maluta-blog.ru

Соя попадает в огромное количество продуктов. Сама соя и соевое масло попадают в разнообразные виды чипсов, хлебобулочных изделий из пшеницы, крекеры, печенья, замороженные пиццы, батончики мюсли, приправы и майонез. Не говоря уже об очевидных продуктах питания, таких как соевое молоко, соевый соус и тофу.

7. Другие трансгенные культуры

Исходя из исследований, чаще всего ГМО встречается в следующих овощах и фруктах: кукуруза, свекла, томаты, дыня, кабачки, клубника, морковь

Фото books-for-you.ru

Из них наиболее часто ГМО находят в кукурузе. При этом добавки в продукте являются структурирующими, красящими или подслащивающими. Иногда ГМО используются для повышения содержания белка.

Анонимный рис, а также китайский или тайваньский является трансгенным. По данным экологов, китайцы производят ГМ-рис неофициально и поставляют его на экспорт.

В магазинах Таджикистана можно встретить китайский рис, по виду и вкусу напоминающий пластмассу.

8. Колбаса

Колбаса опасна тем, что ее могли изготовить из мяса животного, которое питалось ГМО кормом. Кроме того, в качестве загустителя в колбасах используют кукурузный крахмал. Если вы знаете местного мясника, который выращивает скот на органических кормах, и натуральной траве, лучше приобретать колбасные и мясные изделия у него.

Фото РИА Новости

9. Витамины

Многие витамины, в том числе и детские, получены из генетически измененных овощей и фруктов. А для сладости в них добавляют аспартам. Выбирая витамины, убедитесь, что они не содержат ГМО, в противном случае вреда от них будет больше чем пользы.

10. Растительное масло

Для изготовления растительного масла из кукурузы, сои, хлопка и рапса, используют, как правило, ГМО культуры. Если на упаковке не указано что продукт органичный, значит, он наверняка содержит ГМО, в той или иной степени.

Рапсовое масло выделено в отдельную категорию из-за его распространенного использования. Уже в 2009 году 90% урожая рапса было гербицидным, а значит, отыскать органический продукт очень сложно.

Маргарин содержит в себе весь спектр ГМО, дело только в том, насколько высок их процент содержания в составе продукта.

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