АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 17 МАРТА 2019 ГОДА

– В гостинице «Душанбе Серена» Союз ремесленников Таджикистана организует ярмарку, приуроченную к празднованию Навруз. На ярмарке будут представлены: текстильные изделия, современная одежда с национальной тканью икат, стильные украшения и многое другое. Выставка будет работать с 10:00 до 17:00.

– Об эффективных инструментах для счастливого клиента на очередной встрече Ilmhona в кафе «Паркинг» расскажет эксперт по клиентскому опыту Азамат Набиев. Начало в 14:00

- В Душанбе завершится финальный этап республиканских соревнований по таэквондо WT, посвященных празднику Навруз.

- В Раште пройдет финальный этап республиканских соревнований по самбо среди юношей, посвящённые памяти чемпиона мира Саидмумина Рахимова и празднику Навруз

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 МАРТА

2015 - Эмомали Рахмон дал старт строительству Национального театра Таджикистана.

2016 – Открыто здание посольства Таджикистана в ОАЭ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 МАРТА

1910 - Родился композитор, заслуженный деятель искусств Шариф Бобокалонов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 МАРТА 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 8-13 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, местами небольшой дождь, Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла, в предгорьях ночью 3-8 тепла, днем 16-21 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 7-12 тепла, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, местами до 17-22 мороза, днем -1+4, местами до 1-6 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах местами небольшой дождь, в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, местами до 0-5 мороза, днем 10-15 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 8-10 тепла.