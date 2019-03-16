АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 16 МАРТА 2019 ГОДА
- C 8 до 9 утра состоится веломарафон, а с 9:00 до 10:00 пробег. Веломарафон и пробег будут проходить по проспекту Хофизи Шерози - стартуют у поста “Чорбог” (выезд в Варзоб) и завершатся у Наврузгох.
- В Душанбе стартует финальный этап республиканских соревнований по теннису в возрастных категориях 10-13 лет и 14-17 лет.
- С 11:00 до 20:00 в гостинице ХИЛТОН будет проходить выставка молодых дизайнеров.
– Очередной, 8-й квартирник состоится КЦ «Бактрия». Начало в 18 часов. В программе: выступление музыкантов (пианистов), выставка женских портретов молодых таджикских фотографов, показ короткометражного фильма, выступление специальных гостей и джем-сейшн. Адрес: ул. Мирзо Турсунзода, 12А.
- Во всех четырех районах Душанбе откроются ярмарки - продажи сельхоз продукции.
- В Душанбе состоится финальный этап республиканских соревнований по таэквондо WT, посвященных празднику Навруз.
- В Раште пройдет финальный этап республиканских соревнований по самбо среди юношей, посвящённые памяти чемпиона мира Саидмумина Рахимова и празднику Навруз
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 МАРТА
2016 – В Таджикистане создан институт Омбудсмена по правам ребенка
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 МАРТА
1943 - Родился дирижер, Заслуженный деятель искусств Таджикистана Давлат Курбон.
1954 - Родился Народный поэт Таджикистана Мухаммад Гоиб.
1975 - Родился журналист Умеди Мухаммадпанох.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 МАРТА 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем 8-13 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 14-19 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 6-11 тепла, по ВГБАО ночью 12-17 мороза, местами до 25-30 мороза, днем -3+2, местами до 4-9 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью -3+2, местами до 5-10 мороза, днем 9-14 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 22-24 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 21-23 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 23-25 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 7-9 тепла.
Эмомалӣ Раҳмон аз 9 сафири нав эътимоднома қабул кард
Оғози тағйири ҷиддии муҳити пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон
Созиши Тоҷикистону Қирғизистон дар мавриди хотимаи низоъ
Норакиҳо 10 ҳазор нафарро пазиройӣ ва меҳмондорӣ мекунанд
Барқарор шудани ҳаҷми муомилоти мол байни Тоҷикистону Ӯзбекистон
Ду соли зиндон ба ҷойи ду сол хизмати ҳарбӣ
Сафари як ҳайати бонуфузи ҳукумати Тоҷикистон ба Тошканд
КДАМ: Вазъ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон мураккаб боқӣ мемонад
Гуфтугӯи телефонии Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Қирғизистон
Омодагирии пойтахт ба ҷашни Наврӯз ва баста шудани роҳҳо
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста