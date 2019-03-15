Мы поинтересовались у наших соотечественников и гостей столицы, где и как чаще нарушают их потребительские права.
Самыми часто встречающимися нарушениями стали добровольно-принудительная продажа бахил в медицинских учреждениях, отказ продавцов принимать обратно просроченный, испорченный или неподходящий товар, отсутствие ценников на рынках и грубость персонала.
Подробнее в нашем видео.
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