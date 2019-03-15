Мы недавно побывали в гостях в самом маленьком селе нашей страны Шудж, и буквально влюбились в это место.
Выглядит оно сказочно - невысокие горы, зеленые луга, шумная речка неподалеку и много плодовых деревьев. Но удивительнее природы здесь, наверное, только люди – их в селе всего 60 человек.
Как и чем живет Шудж, узнайте в нашем сюжете.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Эмомалӣ Раҳмон аз 9 сафири нав эътимоднома қабул кард
Оғози тағйири ҷиддии муҳити пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон
Созиши Тоҷикистону Қирғизистон дар мавриди хотимаи низоъ
Норакиҳо 10 ҳазор нафарро пазиройӣ ва меҳмондорӣ мекунанд
Барқарор шудани ҳаҷми муомилоти мол байни Тоҷикистону Ӯзбекистон
Ду соли зиндон ба ҷойи ду сол хизмати ҳарбӣ
Сафари як ҳайати бонуфузи ҳукумати Тоҷикистон ба Тошканд
КДАМ: Вазъ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон мураккаб боқӣ мемонад
Гуфтугӯи телефонии Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Қирғизистон
Омодагирии пойтахт ба ҷашни Наврӯз ва баста шудани роҳҳо
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста