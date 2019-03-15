Подготовили для вас карточки-объяснения со всеми самыми важными вопросами, которые могут возникнуть у вас как у потребителей. Пользуйтесь, и знайте свои права.
15 марта Всемирный день прав потребителя. Союз потребителей Таджикистана поздравляет всех потребителе страны с этой датой и рассказывает, какие права имеют граждане Таджикистана, есть ли товары, которые действительно не подлежат обмену, и куда можно жаловаться на магазины, которые не соблюдают законы?
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Руслан 4
А куда можно пожаловаться если интернет вдруг подорожает?