Подготовили для вас карточки-объяснения со всеми самыми важными вопросами, которые могут возникнуть у вас как у потребителей. Пользуйтесь, и знайте свои права.

15 марта Всемирный день прав потребителя. Союз потребителей Таджикистана поздравляет всех потребителе страны с этой датой и рассказывает, какие права имеют граждане Таджикистана, есть ли товары, которые действительно не подлежат обмену, и куда можно жаловаться на магазины, которые не соблюдают законы?

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