По информации Международной федерации самбо (FIAS), таджикский борец употреблял запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препараты – станозолол и препараты на его основе.

Среди тех, кому FIAS запретила участие в международных соревнованиях сроком от 2 до 4 лет, также спортсмены из России, Казахстана, США, Бельгии, Венесуэлы, Парагвая, Сергии, Кыргызстана и Монголии.

Таджикский самбист Умед Хасанбеков в весовой категории до 90 кг в сентябре прошлого года завоевал серебряную медаль Летних Азиатских игр в Индонезии. Решением FIAS Умед Хасанбеков лишен и этой серебряной медали.

Информация о том, что таджикский самбист был уличен в употреблении запрещенных препаратов, была опубликована в октябре прошлого года.

Однако за это время спортсмен, его тренеры и национальная федерация самбо не подали апелляцию.

В национальной федерации самбо подтвердили информацию, что Хасанбеков попался на допинге и сам спортсмен не стал подавать апелляцию.

По словам гендиректора Национального олимпийского комитета Эркина Латипова, все спортсмены, которым присвоена высшая квалификация, обязательно проходят специальный допинг-контроль. Обычно на сто процентов проверяются все призеры крупных соревнований в индивидуальных видах спорта, а в командных – по 2-3 спортсмена по выбору антидопинговой комиссии. При обнаружении каких-либо запрещенных веществ, спортсмен безоговорочно дисквалифицируется.

Национальный олимпийский комитет Таджикистана выразил озабоченность относительно использования допинга некоторыми спортсменами республики на международных соревнованиях. Только за последние два года в употреблении запрещенных препаратов были обвинены пять спортсменов.

В 2017 году был уличен в употреблении допинга дзюдоист Ходжимашраб Рахмонов. Его отстранили от участия на международных соревнованиях сроком на 4 года и оштрафовали на 16 тыс. долларов США.

В марте 2018 года в соревнованиях Фаджр в Иране попались на допинге тяжелоатлеты Асомуддин Сангов и Сунатулло Ойев за употребление препарата метилгексанамин. Каждого из них оштрафовали на сумму 5 тыс. долларов и запретили участие на соревнованиях сроком на 2 года.

В декабре 2015 года Объединенный мир борьбы (UWW) дисквалифицировал на четыре года от участия в соревнованиях члена сборной Таджикистана по вольной борьбе Зелимхана Юсупова за использование допинга на Чемпионате Азии в Катаре. Тогда анализ, проведенный после заключительного поединка в весовой категории до 70 кг, выявил у борца наличие диметилбутиламина, употребление которого запрещено WADA.

В 2014 году защитник сборной Таджикистана по футболу Хуршед Бекназаров не прошел допинг-тест на 17-х Азиатских играх в корейском Инчхоне и был дисквалифицирован на два года.

Руководитель Национальной антидопинговой организации Таджикистана, генеральный директор Олимпийского комитета республики Мухаммадшо Абдуллозода убежден, что каждый спортсмен должен знать, какие случаи считаются нарушением антидопинговых правил.

"Употребление запрещенных препаратов по незнанию не освобождает спортсмена от наказания. Согласно Международному антидопинговому кодексу, спортсмен обязан соблюдать все антидопинговые принципы и правила и не должен принимать запрещенные препараты", - заявил Абдуллоев.

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