Представители Всемирного банка в ходе прошедшего 14 марта в Душанбе международного семинара сообщили, что завершается подготовка аналитических докладов по вопросам раннего развития детей в Таджикистане.

«Сделанные выводы наряду с полученными отзывами в ходе сегодняшнего семинара, будут использованы для разработки проекта на сумму $40 млн. в поддержку усилий государства по совершенствованию системы раннего развития детей в стране», - говорится в сообщении представительства Всемирного банка в Таджикистане.

Эксперты в ходе мероприятия подчеркнули, что инвестиции в раннее развитие детей имеют решающее значение для развития человеческого потенциала и повышения производительности рабочей силы в будущем.

Отмечалось, что Таджикистан - самая молодая страна с самым быстрорастущим населением в регионе Центральной Азии и очень важно обеспечить среду, в которой все дети могли бы получать качественное питание и интеллектуальное развитие, как дома, так и в школе. Это поможет им в будущем стать продуктивными взрослыми в условиях растущей конкуренции и интеграции глобальной экономики.

«Повышение готовности к школе, улучшение результативности системы образования, физической подготовки, а также состояния психического здоровья – все эти усилия вместе помогут сделать подростков и взрослых более здоровыми и продуктивными», - сказал постоянный представитель Всемирного банка в РТ Ян-Петер Олтерс.

Экономисты Всемирного банка полагают, что каждый дополнительный доллар, инвестированный в программы по раннему развитию детей, будет приносить отдачу в размере от 6 до 17 долларов.

Они считают, что ресурсов, которые в настоящее время выделяются для целей раннего развития детей в Таджикистане, пока недостаточно. Например, 17% детей в возрасте до пяти лет, имеют задержку роста, и только один из 10 детей в возрасте от трех до шести лет, получает пользу от программ раннего обучения.

Индекс человеческого капитала Всемирного банка показывает, что производительность труда ребенка, родившегося сегодня в Таджикистане, по достижении совершеннолетия составит 53% от потенциального уровня, который возможен при условии получения полного образования и полноценного здоровья.

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