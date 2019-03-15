Профессиональная футзальная лига Таджикистана и компания Carabao Energy Drink в Таджикистане заключили соглашение о совместном партнёрстве.

В присутствии представителей СМИ свои подписи под договором поставили генеральный директор Футзального союза Таджикистана Комрон Шодиев и генеральный директор компании «Осиё-Стандарт», которая является официальным дистрибьютором энергетического напитка «Carabao Energy Drink» в Таджикистане, Мустафо Давлатбеков.

Подписание контракта, который рассчитан до конца 2019 года, состоялось в офисе Федерации футбола Таджикистана.

После подписания соглашения, отвечая на вопросы журналистов, Комрон Шодиев заявил, что спонсорские средства, которые будут выделены, пойдут на организацию Студенческой лиги Таджикистана по футзалу.

Мустафо Давлатбеков, в свою очередь, выразил надежду, что взаимное сотрудничество сторон будет способствовать развитию футзала в Таджикистане.

«Мы рады быть спонсором профессиональной футзальной лиги Таджикистана, которая из года в год прогрессирует и выходит на новый уровень. Кроме того, наша компания вносит свой вклад и в развитие большого футбола, являясь спонсором Футбольного клуба «Худжанд», - сказал он

Carabao Energy Drink занимается производством энергетических напитков в Таджикистане.

Отметим, что с 2017 года компания является титульным спонсором Кубка английской футбольной лиги, которая теперь называется «Carabao Cup».

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