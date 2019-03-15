Правительство Таджикистана утвердило план мероприятий по реализации 300 дней реформ по поддержке предпринимательства и улучшению инвестиционного климата.

Соответствующее постановление принято 1 марта этого года.

Министерствам, ведомствам и местным органам исполнительной власти поручается обеспечить выполнение запланированных мероприятий.

Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом обязали ежеквартально отчитываться перед правительством по выполнению Плана мероприятий.

В целом для поддержки представителей бизнеса до конца этого года планируется провести 30 различных мероприятий по трем направлениям.

Законы будут совершенствовать

Документ, в том числе, предполагает «совершенствование законодательства в сфере регулирования деятельности субъектов предпринимательства». В этом направлении намечается реализовать меры по восьми пунктам, которые подразумевают разработку нормативно-правовых актов и внесении поправок в законодательство республики.

Нововведения в законодательстве нацелены, в частности, на сокращение нагрузки на предпринимателей, уменьшение разрешительных документов с 74 до 56 наименований, сокращение количества проверяющих органов на 10%, устранение необоснованных и повторных проверок, увеличение участия частного сектора в конкурсах по госзакупкам, создание конкретного порядка ведения единого реестра лицензий и прочее.

Все изменения в законодательстве поручается произвести в течение первой половины нынешнего года.

Бизнесменов простимулируют

Другим направлением поддержки представителей бизнеса в соответствии с Планом является «повышение профессиональных навыков предпринимателей, стимулирование производителей, экспортеров и внедрение новых способов продвижения предпринимательства».

В этом направлении планируется проводить десятки мероприятий.

В частности, намечается создание ГУ «Бизнес инкубатор Таджикистана» и его центров обслуживания в сравнительно крупных городах страны. В столице создается система «Единое окно» для получения разрешительных документов. В соответствии с требованиями Международного валютного фонда налаживается механизм возврата НДС экспортерам. Будут определены современные методы снижения налоговой нагрузки с использованием международной практики.

Также ожидается разработка различных программ, которые направляются на создание благоприятной деловой среды, привлечение инвестиций, укрепление законодательной базы, оказание консультативных услуг желающим заниматься бизнесом.

Кроме того, запланированы меры для устранения монополистов и регулирования страхового рынка.

Создадут условия для привлечения инвестиций

Еще одним направлением поддержки предпринимательства является «ускорение развития государственно-частного диалога и привлечения инвестиций».

Планируется создание интерактивного бизнес-портала для налаживания обмена коммерческими предложениями между предпринимателями и инвесторами. Будут организованы в стране и за рубежом международные выставки и ярмарки.

Планируется создать на таможенной границе так называемые «зеленые коридоры» экспортерам аграрной продукции.

Также намечено проведение различных форумов для привлечения инвестиций. Предприниматели будут опрощены в целях выявления и устранения препятствий на пути бизнеса. Новообразованным предпринимателям будут предложены гранты и льготные кредиты. Создается электронный портал по проверкам хозяйствующих субъектов, чтобы предотвратить повторные проверки и нарушение периодичности плановых проверок.

Для экономии времени и расходов на таможенное оформление товаров внедряется «Единое окно по оформлению процессов экспорта, импорта и транзита в Таджикистан».

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