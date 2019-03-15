Правительство Таджикистана утвердило план мероприятий по реализации 300 дней реформ по поддержке предпринимательства и улучшению инвестиционного климата.

Соответствующее постановление принято 1 марта этого года.

15:28 28 декабр, 2018

В Таджикистане создадут бизнес-инкубатор

Министерствам, ведомствам и местным органам исполнительной власти поручается обеспечить выполнение запланированных мероприятий.

Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом обязали ежеквартально отчитываться перед правительством по выполнению Плана мероприятий.

В целом для поддержки представителей бизнеса до конца этого года планируется провести 30 различных мероприятий по трем направлениям.

 

Законы будут совершенствовать 

Документ, в том числе, предполагает «совершенствование законодательства в сфере регулирования деятельности субъектов предпринимательства». В этом направлении намечается реализовать меры по восьми пунктам, которые подразумевают разработку нормативно-правовых актов и внесении поправок в законодательство республики.

Нововведения в законодательстве нацелены, в частности, на сокращение нагрузки на предпринимателей, уменьшение разрешительных документов с 74 до 56 наименований, сокращение количества проверяющих органов на 10%, устранение необоснованных и повторных проверок, увеличение участия частного сектора в конкурсах по госзакупкам, создание конкретного порядка ведения единого реестра лицензий и прочее.

Все изменения в законодательстве поручается произвести в течение первой половины нынешнего года.

 

Бизнесменов простимулируют 

Другим направлением поддержки представителей бизнеса в соответствии с Планом является «повышение профессиональных навыков предпринимателей, стимулирование производителей, экспортеров и внедрение новых способов продвижения предпринимательства».

В этом  направлении планируется проводить десятки мероприятий.

В частности, намечается создание ГУ «Бизнес инкубатор Таджикистана» и его центров обслуживания в сравнительно крупных городах страны.  В столице создается система «Единое окно» для получения разрешительных документов. В соответствии с требованиями Международного валютного фонда налаживается механизм возврата НДС экспортерам.  Будут определены современные методы снижения налоговой нагрузки с использованием международной практики.

Также ожидается разработка различных программ, которые направляются на создание благоприятной деловой среды, привлечение инвестиций, укрепление законодательной базы, оказание консультативных услуг желающим заниматься бизнесом.

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Не все фигуранты Реестра субъектов предпринимательства в сфере производства будут освобождены от проверок

Кроме того, запланированы меры для устранения монополистов и регулирования страхового рынка.

 

Создадут условия для привлечения инвестиций

Еще одним направлением поддержки предпринимательства является «ускорение развития государственно-частного диалога и привлечения инвестиций».      

Планируется создание интерактивного бизнес-портала для налаживания обмена коммерческими предложениями между предпринимателями и инвесторами. Будут организованы в стране и за рубежом международные выставки и ярмарки.

Планируется создать на таможенной границе так называемые «зеленые коридоры» экспортерам аграрной продукции.

Также намечено проведение различных форумов для привлечения инвестиций. Предприниматели будут опрощены в целях выявления и устранения препятствий на пути бизнеса. Новообразованным предпринимателям будут предложены гранты и льготные кредиты. Создается электронный портал по проверкам хозяйствующих субъектов, чтобы предотвратить повторные проверки и нарушение периодичности плановых проверок.

Для экономии времени и расходов на таможенное оформление товаров внедряется «Единое окно по оформлению процессов экспорта, импорта и транзита в Таджикистан».

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