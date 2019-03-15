В Баткенской области Кыргызстана прошла встреча делегаций Кыргызстана и Таджикистана по обсуждению ситуации на границе. Переговоры продолжаются. Пока о промежуточных итогах переговоров сообщает только кыргызская сторона. Таджикская сторона их не комментирует. Во всяком случае, ни на сайте Погранвойск, МВД и МИД Таджикистана нет ни слова даже о начавшихся переговорах.

Между тем, как сообщает информационный портал МВД Кыргызстана, министры МВД Таджикистана и Кыргызстана договорились создать двустороннюю оперативно-следственную группу для проведения объективного расследования случившегося инцидента на таджикско-киргизской границе.

Кроме того, сообщается, что стороны договорились создать круглосуточные патрульные группы из числа сотрудников органов внутренних дел Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по обеспечению общественной безопасности и безопасности граждан по усилению охраны государственных границы и об оказании помощи гражданам приграничных районов Баткенской и Согдийской областей.

Главы МД двух стран Кашкар Джунушалиев и Рамазон Рахимзода обсуждают пути выхода из конфликта Информационный портал МВД Кыргызстана

"Принято решение в ходе совместных оперативно-следственных мероприятий установить виновных лиц и принять объективное решение", - сообщает пресс-служба МВД КР.

Между тем, как сообщает CA-NEWS со ссылкой на вице-премьер-министра КР Жениша Разакова, который возглавляет киргизскую сторону на переговорах, стороны назвали первоочередной обязанностью ликвидацию конфликта между жителями.

Только после этого стороны намерены обсудить вопросы строительства объездной дороги и уточнения границ.

Делегацию Таджикистана возглавляет заместитель премьер-министра Азим Иброхим.

Сегодня переговоры будут продолжены. Они проходят в селе Кок-Таш Ак-Сайского айылного аймака Баткенского района Кыргызстана, пишут СМИ КР.



Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана начался 13 марта.

Информационный портал МВД Кыргызстана.

По версии Госпограничной службы Кыргызстана, конфликт начали жители таджикского села Мехнатабад, протестуя против строительства кыргызской стороной объездной дороги Ак-Сай-Тамдык из-за близкого ее расположения к границе.



Погранведомство Таджикистана заявляет, что зачинщиком конфликта стали граждане Кыргызстана в целях захвата участка. В ходе конфликта погибли двое граждан РТ.

15 марта Государственная пограничная служба Кыргызстана ситуацию на границе с Таджикистаном оценивает как относительно стабильную.

Главное управление погранвойск Таджикистана называет ее сложной.

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