Навруз – один из самых любимых праздников таджикского народа. А поскольку 2019-й объявлен в республике годом развития народных ремесел, то сотрудники салонов компании «МегаФон Таджикистан» решили отметить праздник особенно. За неделю до «персидского Нового года» все специалисты вышли на работу в национальных нарядах, а помещения украсили в народном стиле.
«Мы часто говорим, что «МегаФон Таджикистан» предлагает сервис мирового уровня. Но в наших правилах обслуживания клиентов есть немало и от лучших народных традиций – это уважительное отношение к собеседнику, желание оказать ему как доброму другу любую помощь, в которой он нуждается. Национальный колорит в праздничном оформлении офисов еще раз подчеркивает наше стремление сохранять и развивать культуру таджикского народа», – говорит коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед БОБОАЛИЕВ.
Посетителей салонов оператора встречали улыбающиеся консультанты в национальных костюмах, а на стойках рядом с привычными буклетами стояло традиционное украшение Навруза – суманак.
«С первого же шага – праздничное настроение! Мне и так нравится, как обслуживают в компании «МегаФон Таджикистан», а сегодня вообще такое ощущение, что пришла в гости к родным! Спасибо за праздник и за то, что все мои «мобильные» вопросы решили буквально за минуту!» – поделилась впечатлениями абонент компании Гулбиби АССОЕВА.
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И кому от этого польза?! Лучще бы поддердали простой народ снижением цен на мобильную связь и интернет