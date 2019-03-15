Ситуация на границе остается сложной, дорога, соединяющая Ворух с Таджикистаном, перекрыта со стороны кыргызских силовиков, поэтому журналисты не смогут участвовать в переговорах делегаций Таджикистана и Кыргызстана, которые начались в эти минуты.
Таджикскую сторону на переговорах представляют заместитель премьер-министра страны Азим Иброхим, министр внутренних дел Рамазон Рахимзода, руководитель Погрануправления ГКНБ РТ Раджабали Рахмонали, глав Госкомитета по земельному управлению и геодезии Ориф Ходжазода.
Киргизию на переговорах представляет вице-премьер Жениш Разаков и другие ответственные лица этой страны.
Стороны намерены обсудить сложившуюся ситуацию и найти решение по ее стабилизации: третий день на границе в районе Воруха граждане Кыргызстана нападают на таджикских граждан, воспротивившихся строительству дороги на их территории.
Журналистов берегут
Вчера ночью четверых таджикских журналистов – представителей ИА Asia-Plus, Радио Озоди, SugdNews и независимого журналиста Негматулло Мирсаидова на автомашинах доставили из Худжанда в Исфару.
«Мы выехали в 12 часов ночи, - передает журналист «АП» Мавлюда Рафиева. – Нас поселили в гостинице в Исфаре, но на место конфликта нас отвозить не будут. Сказали, что это небезопасно».
По ее словам, журналисты находятся под охраной, им не разрешили участвовать в таджикско-кыргызских переговорах, также мотивируя отказ безопасностью.
Между тем, по данным журналиста «АП», жители Исфары не имеют представления, что именно происходит сейчас в блокированном Ворухе.
«Мы очень переживаем, - говорит мужчина – житель Воруха, который приехал в Исфрау по делам. – Не знаем, как там наши родные? Не знаем, когда мы сможем туда попасть? И никто нам не говорит об этом».
Между тем, жители Исфары сообщают, что граждане Кыргызстана уже вывезли из Аксая своих женщин и детей в безопасное место - в Баткен.
Эскалация напряженности
С начала конфликта - 13 марта, двое граждан Таджикистана погибли, около 30 получили ранения в результате столкновений с гражданами и пограничниками соседнего Кыргызстана.
Погранслужба Таджикистана вчера, после убийства второго гражданина Таджикистана, выступила с заявлением и назвала сложной обстановку на таджикско-киргизской границе.
Жители таджикского эксклава Воруха выступают против строительства дорог со стороны Кыргызстана, так как опасаются, что, таким образом, кыргызская сторона со всех сторон заблокирует джамоат и верховье реки Ворух тоже будет под ее контролем и жители могут остаться без воды.
«Пока они хотят строить дорогу до местечка Чакак, и далее довести ее до верховья реки Ворух. Таким образом, они хотят полностью блокировать джамоат Ворух со всех сторон. Более того, в верховье реки они хотят построить ГЭС и водохранилище, в результате чего Исфара и Канибадам могут остаться без воды», - сообщал ранее «АП» глава поселка Точикон джамоата Ворух Гафурджон Джураев.
Обострение конфликта началось 10 марта 2019 года - киргизы приступили к строительству вышеуказанной автодороги Оксай – Тамдык, которое было приостановлено ранее при обоюдной договорённости сторон.
Как рассказали "АП" местные жители, в тот день Эргаш Ниязкулов, председатель джамоата Оксай Республики Киргизстан вместе с собой привел вооруженных пограничников, которые охраняли его и его технику для строительства дороги. Жители махалли Точикон джамоата Ворух обратились к Эргашу Ниязкулову, чтобы он прекратил строительство дороги. Но он не оьбратил на них внимание. 13 марта примерно 30-40 жителей махалли Точикон снова пришли к Эргашу с требованием прекратить строительство дороги, однако Ниязкулов стал угрожать им и по его команде даже были даны выстрелы в воздух для устрашения. В это время на машине на место строительства дороги прибыли киргизы, которые стали закидывать камнями таджикских граждан: 12 человек получили травмы.
Далее киргизская сторона взяла в заложники примерно 45 граждан Таджикистана, которые находились в микроавтобусах и легковых автомашинах, и закрыли их в воинской части, находящейся поблизости. Позже заложники заложники были освбождены.
В это же, в районе пяти часов вечера 13 марта, киргизы хотели взять под свой контроль дорогу Кукташ- Ортобоз и это стало причиной второго столкновения между таджиками и киргизами. В результате чего был ранен из охотничьего ружья сотрудник милиции районнного отдела и еще трое мирных граждан, один из которых - преподаватель местной школы в селении Ходжа-Аъло Хакимов Хусейн - скончался по пути в больницу.
Первые переговоры властей двух стран вчера утром с участием главы Согда Раджаббоя Ахмадзода не дали результатов. Более того, днем 14 марта, когда еще продолжались переговоры, киргизы снова открыли огонь в сторону мирных жителей джамоата Ворух. В результате от полученного огнестрельного ранения погиб 37- летний житель джамоата Ворух Расоиддин Тешаев, еще один несовершеннолетний житель данного джамоата - 16-летний Ансориддин Хайдаров получил ранения в руку и находится в больнице.
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Зафарчон7
Если я правильно понял то Кыргызстан строит дорогу у себя в своей территории. Так почему наши поднимают шум? Пусть строят что хотят.
Socrat8
Эти тупые генералы Ахуры Мазды, не могут спланировать элементарную военную операцию для создания территориального коридора. Вот до чего довели страну.
Александр9
Если Кыргызи строять в Ворухе дорогу и они станеть хозяин воду, потом Исфара и Канибадам остаеться без водой, об этом не надо молчать, народ Таджикистан от будущей своих детей подумайте.
Anchor9
Вполне вероятно что кому то не нравиться что Таджикистан начал дружить с Узбекистаном.
Anchor9
Мне одному кажется но все это не просто так. Проблемы на границе с Туркменистаном, Киргизистаном и еще Москве начался рейд на мигрантов.