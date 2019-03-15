Ситуация на границе остается сложной, дорога, соединяющая Ворух с Таджикистаном, перекрыта со стороны кыргызских силовиков, поэтому журналисты не смогут участвовать в переговорах делегаций Таджикистана и Кыргызстана, которые начались в эти минуты.

Таджикскую сторону на переговорах представляют заместитель премьер-министра страны Азим Иброхим, министр внутренних дел Рамазон Рахимзода, руководитель Погрануправления ГКНБ РТ Раджабали Рахмонали, глав Госкомитета по земельному управлению и геодезии Ориф Ходжазода.

Вице-премьеры Таджикистана Азим Иброхим и Кыргызстана Жениш Разаков коллаж Asia-Plus

Киргизию на переговорах представляет вице-премьер Жениш Разаков и другие ответственные лица этой страны.

Стороны намерены обсудить сложившуюся ситуацию и найти решение по ее стабилизации: третий день на границе в районе Воруха граждане Кыргызстана нападают на таджикских граждан, воспротивившихся строительству дороги на их территории.

Журналистов берегут

Вчера ночью четверых таджикских журналистов – представителей ИА Asia-Plus, Радио Озоди, SugdNews и независимого журналиста Негматулло Мирсаидова на автомашинах доставили из Худжанда в Исфару.

«Мы выехали в 12 часов ночи, - передает журналист «АП» Мавлюда Рафиева. – Нас поселили в гостинице в Исфаре, но на место конфликта нас отвозить не будут. Сказали, что это небезопасно».

По ее словам, журналисты находятся под охраной, им не разрешили участвовать в таджикско-кыргызских переговорах, также мотивируя отказ безопасностью.

Между тем, по данным журналиста «АП», жители Исфары не имеют представления, что именно происходит сейчас в блокированном Ворухе.

«Мы очень переживаем, - говорит мужчина – житель Воруха, который приехал в Исфрау по делам. – Не знаем, как там наши родные? Не знаем, когда мы сможем туда попасть? И никто нам не говорит об этом».

Между тем, жители Исфары сообщают, что граждане Кыргызстана уже вывезли из Аксая своих женщин и детей в безопасное место - в Баткен.

Эскалация напряженности

С начала конфликта - 13 марта, двое граждан Таджикистана погибли, около 30 получили ранения в результате столкновений с гражданами и пограничниками соседнего Кыргызстана.

Погранслужба Таджикистана вчера, после убийства второго гражданина Таджикистана, выступила с заявлением и назвала сложной обстановку на таджикско-киргизской границе.

Жители таджикского эксклава Воруха выступают против строительства дорог со стороны Кыргызстана, так как опасаются, что, таким образом, кыргызская сторона со всех сторон заблокирует джамоат и верховье реки Ворух тоже будет под ее контролем и жители могут остаться без воды.

«Пока они хотят строить дорогу до местечка Чакак, и далее довести ее до верховья реки Ворух. Таким образом, они хотят полностью блокировать джамоат Ворух со всех сторон. Более того, в верховье реки они хотят построить ГЭС и водохранилище, в результате чего Исфара и Канибадам могут остаться без воды», - сообщал ранее «АП» глава поселка Точикон джамоата Ворух Гафурджон Джураев.

Обострение конфликта началось 10 марта 2019 года - киргизы приступили к строительству вышеуказанной автодороги Оксай – Тамдык, которое было приостановлено ранее при обоюдной договорённости сторон.

Как рассказали "АП" местные жители, в тот день Эргаш Ниязкулов, председатель джамоата Оксай Республики Киргизстан вместе с собой привел вооруженных пограничников, которые охраняли его и его технику для строительства дороги. Жители махалли Точикон джамоата Ворух обратились к Эргашу Ниязкулову, чтобы он прекратил строительство дороги. Но он не оьбратил на них внимание. 13 марта примерно 30-40 жителей махалли Точикон снова пришли к Эргашу с требованием прекратить строительство дороги, однако Ниязкулов стал угрожать им и по его команде даже были даны выстрелы в воздух для устрашения. В это время на машине на место строительства дороги прибыли киргизы, которые стали закидывать камнями таджикских граждан: 12 человек получили травмы.

Далее киргизская сторона взяла в заложники примерно 45 граждан Таджикистана, которые находились в микроавтобусах и легковых автомашинах, и закрыли их в воинской части, находящейся поблизости. Позже заложники заложники были освбождены.

В это же, в районе пяти часов вечера 13 марта, киргизы хотели взять под свой контроль дорогу Кукташ- Ортобоз и это стало причиной второго столкновения между таджиками и киргизами. В результате чего был ранен из охотничьего ружья сотрудник милиции районнного отдела и еще трое мирных граждан, один из которых - преподаватель местной школы в селении Ходжа-Аъло Хакимов Хусейн - скончался по пути в больницу.

Первые переговоры властей двух стран вчера утром с участием главы Согда Раджаббоя Ахмадзода не дали результатов. Более того, днем 14 марта, когда еще продолжались переговоры, киргизы снова открыли огонь в сторону мирных жителей джамоата Ворух. В результате от полученного огнестрельного ранения погиб 37- летний житель джамоата Ворух Расоиддин Тешаев, еще один несовершеннолетний житель данного джамоата - 16-летний Ансориддин Хайдаров получил ранения в руку и находится в больнице.

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