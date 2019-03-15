Нурек, памятник Ленину тут простоял до последних дней, но к приезду Эмомали Рахмона его демонтировали

Жители города таджикских энергетиков - Нурека примут у себя дома порядка 10 тыс. гостей, которые приедут в город 20 марта на празднование Навруза вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщил «АП» источник в администрации мэра Нурека.

Такую инициативу выдвинули местные власти, и она была поддержана большинством жителей Нурека, отметил источник.

"Нурекчане, которые добровольно согласились принять гостей у себя дома и накрыть для них праздничный дастархан, могут выбирать меню на свое усмотрение", - добавили в мэрии Нурека.

На 2018 год население города Нурека составляло 59,3 тысячи человек: 30 тысяч в самом городе, и столько же проживают в кишлаках, подчиненных городу.

Президент Таджикистана 20 марта посетит город Нурек и примет участие в торжествах по случаю празднования Навруза. На центральной площади города в честь праздника будет устроено театрализованное шоу мастеров искусств Таджикистана.

В начале февраля на центральной площади Нурека был демонтирован памятник Владимиру Ленину, простоявший здесь десятилетия. На месте Ленина до празднования Навруза будет установлен памятник Исмоилу Сомони.

Демонтированный же памятник Ленину, по заверению нурекский властей, будет установлен в парке культуры и отдыха города.

В ходе пребывания в Нуреке глава государства даст старт реабилитации Нурекской ГЭС и проведет встречу с представителями компании, которая займется реабилитацией. Согласно проведенному в 2017 году тендеру, «Барки точик» выбрал из трех участников группу компаний ANDRITZ, головной офис которой находится в Австрии.

ANDRITZ заявляла, что в соответствии с принятым решением на восстановление и реабилитацию Нурекской ГЭС будет затрачено более 120 млн. евро, и при этом, мощность электростанции, которая составляет сейчас 3 тыс. МВт, увеличится на 12%.

В конце 2017 года для реализации проекта реабилитации ГЭС была собрана вся необходимая сумма $350 млн. Международная Ассоциация Развития выделит $225 млн., из которых $57 млн. в качестве гранта, остальное - в качестве льготного кредита. Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) для реализации проекта выделил недавно $40 млн. в качестве кредита. Еще $60 млн. в качестве кредита выделит Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Доля правительство Таджикистана в данном проекте составит $25 млн.

Проект первой фазы по реабилитации Нурекской ГЭС будет реализован в течение пяти лет.

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