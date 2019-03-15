Парфюмерный бренд Nabeel выставил самые дорогие в мире духи стоимостью почти $1,3 млн., сообщается на официальном сайте парфюмерного дома.
Аромат унисекс носит название Shumukh, что в переводе с арабского означает «Заслуживающий самого лучшего», стоит 4,572 миллиона дирхамов (около 1,3 миллиона долларов).
Флакон из муранского стекла, вмещающий три литра парфюма, стоит на пьедестале высотой 1,97 метра, его украшают 3 571 бриллиант, почти 2,5 кг золота, а также серебро, жемчуг и топаз.
Флакон украшают фигуры арабских скакунов, сокола, розы, а также диван – символ арабского гостеприимства и жемчуг – символ дайвинга.
"Shumukh объединяет ювелирное и парфюмерное искусство, создавая единственный в своем роде шедевр, который рассказывает историю Арабских Эмиратов через ключевые элементы дизайна", – отмечается на сайте бренда.
Аромат, который подходит и мужчинам, и женщинам, создавался три года. Его автор – главный парфюмер группы компаний Nabeel Perfumes Асгар Адам Али, а также известные мастера из Швейцарии, Италии и Франции.
Аромат наносится с помощью технологии дистанционного управления.
Сообщается, что для создания аромата применялись только натуральные ингредиенты из разных уголков земного шара: сандал, мускус, индийский агар, турецкая роза, пачули, иланг-иланг и ладан. Отмечается, что аромат держится на коже более 12 часов.
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