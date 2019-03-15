Алмалыкский горно-металлургический комбинат изготовил огромный казан для сумаляка с рекордным размером, сообщает CA-NEWS.
Его диаметр составил 3,8 метра, объем — 7 тысяч литров, общий вес — 4600 килограммов, глубина — 1,1 метра. Очаг, на котором разместят казан, будет весить 3,6 тонны.
7-тонный казан необходим для приготовления праздничного сумаляка в ходе Фестиваля туризма и народных обычаев «Сумаляк сайли», который пройдет в дни празднования Навруза в Намангане.
В прошлом году организаторы мероприятия приготовили пять тонн этого вкуснейшего лакомства. Теперь же они планируют побить собственный рекорд, чтобы достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса. Руководство города обратилось к комбинату с просьбой изготовить казан и очаг необходимых размеров.
Планируется, что в новом казане будет приготовлено свыше 7 тонн сумаляка.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Барқарор шудани ҳаҷми муомилоти мол байни Тоҷикистону Ӯзбекистон
Ду соли зиндон ба ҷойи ду сол хизмати ҳарбӣ
Сафари як ҳайати бонуфузи ҳукумати Тоҷикистон ба Тошканд
КДАМ: Вазъ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон мураккаб боқӣ мемонад
Гуфтугӯи телефонии Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Қирғизистон
Омодагирии пойтахт ба ҷашни Наврӯз ва баста шудани роҳҳо
“Қонуни зиндагӣ”-и Давлат Худоназаров
ТАЪҶИЛӢ: Тирпаронии навбатӣ дар Ворух. Як нафар кушта шуд
Наврӯзро имсол чӣ гуна ҷашн мегирем?
Дар минтақаҳо қатъи сартосарии интиқоли барқ ҷараён дорад
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста