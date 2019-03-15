Преступники открыли стрельбу в двух мечетях в Новой Зеландии, в результате не менее 40 прихожан мечетей погибли в результате массового расстрела, устроенного неизвестными в Новой Зеландии, число раненых превышает 30, сообщает Otago Daily Times, на которое ссылается Лента.ру.
В момент инцидента в мечети было около 300 человек. Доподлинно известно, что двое мужчин ворвались в мечети в городе Крайстчерч и пригородном поселении Линвуд сразу после дневной молитвы и открыли огонь по людям.
Один из преступников снимал свои действия и транслировал их в интернет. Им оказался гражданин Австралии ультраправых взглядов. Накануне убийства стрелок опубликовал 37-страничный манифест, в котором он назвал свои действия терактом.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала инцидент одним из самых черных дней в истории страны. По ее данным, в результате нападения погибли 40 человек и еще 20 получили ранения.
Как пишет Медуза, уже задержаны четверо подозреваемых в нападении — трое мужчин и одна женщина. Известно, что одного из нападавших зовут Брентон Таррант. Это 28-летний мужчина из Австралии, придерживающийся ультраправых взглядов. Он вел прямую трансляцию убийств в сети в течение 17 минут. Перед тем, как отправиться на преступление, он опубликовал в интернете 74-страничный «манифест», объясняющий его мотивы.
В нем Таррант высказывал ненависть к мигрантам и обещал устроить террористическую атаку. Его аккаунты в соцсетях сейчас заблокированы.
В городе закрыты все школы и государственные учреждения. Власти просят людей не покидать свои дома. Правоохранительные органы не исключают, что у преступников могут быть сообщники, которые пока находятся на свободе.
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