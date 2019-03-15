Известный в прошлом полузащитник национальной сборной Таджикистана по футболу Тохирджон Муминов назначен новым главным тренером «Истаравшана», сообщает ФФТ со ссылкой на директора клуба «Истаравшан» Асрора Шораджабова.
По его словам, 14 марта с 48-летним специалистом был подписан контракт до конца года.
Последние два года Муминов возглавлял столичный ЦСКА «Памир», с которым в 2017 году выиграл бронзовые медали чемпионата Таджикистана.
Свой первый официальный матч на посту главного тренера «Истаравшана» Тохирджон Муминов проведёт против «Панджшера» в стартовом туре чемпионата Таджикистана-2019.
Новый сезон в высшей лиге страны стартует 6-7 апреля.
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