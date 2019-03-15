Делегация Таджикистана отбыла в Ташкент 14 марта для участия в работе первого Центральноазиатского экономического форума (ЦАЭФ), который состоится сегодня, 15 марта, с участием заместителей премьер-министров стран Центральной Азии.

Таджикскую делегацию, в которую вошли министр транспорта Худоёр Худоёрзода, министр промышленности и новых технологий Заробиддин Файзуллозода, глава Госкомимущества Фаррух Хамрализода, председатель Комитета развития туризма Нуъмон Абдугаффорзода, заместители некоторых министерств и ведомств страны, возглавляет вице-премьер республики Махмадтохир Зокирзода, сообщили «АП» в правительстве Таджикистана.

На повестке экономического форума - обсуждение вопросов расширения инвестиционного сотрудничества, стимулирования региональной торговли, повышения туристической привлекательности, наращивания транспортного и транзитного потенциала.

Также в рамках мероприятия будут организованы тематические сессии по таким направлениям как инвестиционное, финансовое и технологическое сотрудничество, развитие транспортной инфраструктуры, внедрение инноваций.

В ЦАЭФ примут участие более 200 участников, представляющих международные организации и руководители местных органов власти, представители бизнес-кругов, экспертно-аналитическое сообщество Центрально азиатского региона, а также потенциальные зарубежные инвесторы.

По программе ЦАЭФ в Национальном выставочном павильоне Узэкспоцентр будет организована выставка стран-товаропроизводителей.

После завершения работы форума в Ташкенте состоится рабочая встреча вице-премьеров Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Туркменистана.

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