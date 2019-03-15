Пресс-центр Главного управления погранвойск ГКНБ РТ распространил заявление, в котором отмечает, что, несмотря на предпринимаемые меры по урегулированию ситуации, обстановка на государственной границе Республики Таджикистан и Кыргызской Республики остаётся сложной.

"14 марта 2019 года граждане Республики Кыргызстан, жители кишлака Аксай Баткенского района, собравшиеся у въезда в джамоат Ворух города Исфара, препятствовали переговорам членов делегаций, - отмечается в заявлении. - Примерно в 15:30 по местному времени жители кишлака Аксай РК, которые собрались на территории джамоата Ворух и перекрыли дорогу, начали забрасывать камнями граждан Республики Таджикистан. Граждане РТ были вынуждены обороняться и ответить на атаки граждан Баткенской области. Затем кыргызские граждане и пограничники открыли огонь в сторону безоружных граждан РТ".

В результате гражданин РТ Тешаев Расулиддин Имомбоевич, 1982 года рождения, житель участка Тидон джамоата Ворух, скончался на месте вследствие полученного ранения. Другой гражданин РТ - Хайдаров Ансориддин, 2003 года рождения, житель участка Тидон джамоата Ворух получил ранение левой руки и проходит лечение в местной больнице.

"В то же время, граждане кыргызской стороны проникли в дом граждан РТ Зайниевой Мавлюды, 1970 года рождения и Вохидова Абдуманона, 1955 года рождения, жителей джамоата Ворух, напали на них и нанесли тяжкие телесные повреждения", - отмечается в заявлении.

Таджикское погранведомство отмечает, что со стороны граждан Кыргызстана и военнослужащих погранвойск КР имелись случаи грубого нарушения режима государственной границы, неподчинения компетентным органам этого государства, которые привели к эскалации беспорядков с опасными последствиями на линии государственной границы.

Между тем, как стало известно "АП" от источников из числа жителей анклава Ворух, глава Согда Раджаббой Ахмадзода и начальник милиции Исфары Мухаммадшох Искандарзода, которые в течения всего четверга находились в анклаве, куда прибыли утром 14 марта на переговоры с киргизской стороной, вчера поздно вечером покинули территорию Воруха: ранее они не могли этого сделать, так как дорога в Исфару была заблокирована киргизами. Однако главу Согда они все-же пропустили.

Кроме того, вчера вечером Рамазон Рахимзода, министр МВД Таджикистана, прибыл в Исфару, затем он поехал в село Ходжаи аъло джамоата Чоркух, ознакомился с ситуацией, и снова вернулся в Исфару, сообщили "АП" в хукумате Исфары.

Сегодня, как ожидается, состоятся переговоры делегаций Таджикистана и Кыргызстана в Исфаре.

Таджикскую сторону на переговорах возглавит Азим Иброхим, вице-премьер Таджикистана.

Вчера днем состоялся телефонный разговор лидеров двух стран Эмомали Рахмона и Сооранбая Жээнбекова, которые договорились дать соответствующие поручения компетентным органам сторон относительно "тщательного расследования инцидента, приведшего к человеческим жертвам, а также преодоления конфликта переговорным путём".

С начала конфликта, с 13 марта, двое граждан Таджикистана погибли, около 30 получили ранения.

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