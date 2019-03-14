Генеральный директор авиакомпании «Сомон Эйр» Томас В. Халлам II избран председателем Совета директоров AmCham Таджикистан – Американской Торговой Палаты в Таджикистане (Торговый Совет Америки в Таджикистане), сообщает пресс-служба авиакомпании.

AmCham Таджикистан объявил вновь избранный совет директоров палаты на 2019-2021 годы. Обновлённый Совет директоров AmCham Таджикистан представлен руководителями таких компаний как – авиакомпания «Сомон Эйр», аудиторская компания «Deloitte Touche», компания «Coca Cola Нушокиҳои Тоҷикистон», компания «Нурафзо», компания «Prospekt Medical Clinic», Медиа группа «Азия-Плюс», компания «Фароз», гостиница «Dushanbe Hilton» и Ориёнбанк.

Американская Торговая Палата в Таджикистане является ведущей национальной бизнес-ассоциацией, предоставляющей доступ к возможностям для налаживания связей, развития бизнеса и защиты интересов.

Ассоциация AmCham Таджикистан содействует в развитии предпринимательской деятельности, объединяет и координирует членов Ассоциации, представляет и защищает общие имущественные и другие интересы членов Ассоциации, создаёт благоприятные условия для организации, формирует и развивает предпринимательство и привлекает иностранных инвесторов.

AmCham Таджикистан конструктивно сотрудничает с органами Республики Таджикистан в области улучшения инвестиционного климата и деловой среды, пропаганды законодательства по улучшению инвестиционного климата, сотрудничает с организациями иностранных государств и международными объединениями по направлениям деятельности Ассоциации, поддерживает деятельность своих членов, предоставляет международному и национальному деловому сообществу возможность налаживать контакты и обмениваться информацией.

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