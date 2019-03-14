В «Хайят Ридженси Душанбе» сегодня состоялась пресс-конференция Агентства международного сотрудничества Японии (JIСA) в Таджикистане, где его глава - Хидеки Танабе рассказал много интересного о своей стране и поделился планами о межстрановом сотрудничестве.

По словам г-на Танабе, подобное мероприятие для журналистов организовывается впервые за годы деятельности их агентства, поэтому вначале он рассказал о направлениях, в которых работает JICA в Таджикистане.

"Это в основном, техническая помощь, основанная на развитии человеческого капитала", - сказал Хидеки Танабе.

По его словам, JICA начала сотрудничать с правительством Таджикистана еще с 1993 года путем приглашения таджикских госслужащих на обучение в Японию с целью получения знаний и опыта по государственному управлению и макроэкономическому развитию.

- До сегодняшнего дня общее количество участников этой программы составило порядка 2200 человек. В числе первых обученных кадров, которые ныне работают на различных высоких должностях страны, я бы мог назвать первого вице-премьера вашего государства, - отметил Хидеки Танабе.

Вместе с тем он отметил, что их главная цель - обучение не чиновников, а специалистов.

"Мы не просто обучаем, а передаем наш опыт вашим специалистам, чтобы помочь развитию Таджикистана в целом", - сказал г-н Танабе.

С 2006 года, когда был открыт офис JICA в Таджикистане, стране была оказана грантовая и техническая помощь в таких секторах, как сельское хозяйство, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт, энергетика, наращивание потенциала, а также продвижение малого и среднего бизнеса.

В настоящее время проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 35 проекта на общую сумму более 349,6 млн. долларов США (82 млн. долларов США технической помощи и 267,6 млн. долларов грантовой помощи), из которых 13 проектов являются действующими.

Но, по словам главы JICA, они бы хотели перейти на другой уровень, чтобы местные специалисты в целях социального развития получали от них займы – льготные кредиты, которые Япония предоставляет развивающимся странам.

«Уже с 2018 года была разработана новая стратегия сотрудничества JICA и Таджикистана до 2023 года. Приоритетными направлениями новой стратегии являются – улучшение экономического и промышленного развития и основных социальных услуг, а также содействие социальной стабилизации», - продолжил Х. Танабе.

«Мы постарались максимально подстроить стратегию под потребности таджикской стороны, а именно направили её на поддержку Национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 года», - сказал он.

В рамках нынешней стратегии основной упор будет делаться также на другие приоритетные направления как транспорт и логистика, чтобы развивалась торговая отрасль не только внутри республики, но и за её пределами, устойчивое энергоснабжение через реализующийся сейчас проект по реабилитации и строительству подстанций.

"Сейчас в Таджикистане очень важно увеличивать рабочие места, потому что это один из основных индикаторов экономического развития страны. Для этого мы оказываем поддержку частному сектору с целью большего развития бизнеса. Этот пункт определен самым важным в стратегии нашего сотрудничества", - сказал Танабе.

Стратегия также будет сфокусирована на улучшении водоснабжения, системы здравоохранения, охраны границы и управление безопасностью, а также повышения эффективности государственного управления.

«Эти четкие направления стратегии сотрудничества были разработаны после первого визита президента JICA в Таджикистан и его встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмона в 2018 году», - резюмировал он.

На вопрос журналистов о сложностях при реализации проектов в Таджикистане, он ответил, что основная проблема – на местах людям зачастую не хватает знаний и средств, а проекты ограничены по времени и сложно, когда у них нет устойчивости.

Вместе с тем, отвечая на вопрос журналиста о финансировании в строительство Рогуна, глава представительства отметил, что для этого грандиозного проекта необходимы большие деньги.

"вНа строительство Рогуна нужны миллиарды долларов, которые мы не способны покрыть в рамках свое помощи. Поэтому мы помогаем реализовать в Таджикистане проекты по энергоэффективности, затрачивая на это миллионы долларов", - отметил он.

Не осталась незамеченной и такая чувствительная тема для населения обеих стран, как стихийные бедствия, особенно землетрясения.

«Можно ли сделать прогноз, как научиться защищаться от таких опасных природных явлений?», - спросили журналисты. «Мы обучаемся всю жизнь противостоять стихии, чтобы уберечь себя. Поэтому в наших планах – помочь странам, которые нуждаются в подготовке к стихийным бедствиям», - ответил Хидеки Танабе, выразив готовность помочь нашей сейсмологической службе в прогнозировании землетрясений.

Также была затронута тема японского долгожительства. Господин Танабе ответил, что это, скорее, стереотипы, но, по его словам, для того, чтобы прожить долго, японское правительство заботится о здоровом образе жизни населения и его правильном питании. «Например, у нас в Японии есть специальный телеканал, который специально направлен на пропаганду здорового питания», - отметил он.

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