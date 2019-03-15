АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 15 МАРТА 2019 ГОДА
- Состоится Восемнадцатая сессия маджлиса народных депутатов города Душанбе пятого созыва.
- Футбольный клуб «Истиклол» проведет в Ташкенте товарищеский матч с командой «Сурхан» (Термез).
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15 МАРТА
Всемирный день прав потребителя.
1925 – Основана газета «Иди точик» (ныне «Чумхурият»).
2001 - Состоялся первый выпуск депозитных сертификатов Национального банка
Таджикистана на 3 млн. сомони.
2007 - В Душанбе в ходе официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева
подписано 11 межгосударственных соглашений.
2009 - Эмомали Рахмон открыл в Анкаре новое здание посольства РТ в Турции.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 15 МАРТА
1937 - Родился Народный писатель Таджикистана Урун Кухзод
1938 - Родился академик Талбак Назаров, экс-министр иностранных дел Таджикистана
1947 - Родился народный артист Таджикистана Исо Абдурашидов
1949 - Родился писатель Махкам Зубайдуллоев
1951 - Родился писатель Убадуллои Ширин
1953 - Родился журналист Бободжон Абдулвохидов
1959 - Родился государственный деятель Абдуджаббор Рахмонов
1959 - Родился доктор технических наук Махмадшариф Хакдодов
1961 – Родился журналист Амрихудо Низом
1965 - Родился Точиддин Пирзода, председатель ОАО «Тоджиксодиротбанк».
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 МАРТА 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 7-12 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 13-18 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 мороза, днем 5-10 тепла, по ВГБАО ночью 14-19 мороза, местами до 22-27 мороза, днем -4+1, местами до 5-10 мороза.
По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью -3+2, местами до 5-10 мороза, днем 5-10 тепла.
По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 20-22 тепла.
По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 20-22 тепла.
По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 7-9 тепла.
По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 23-25 тепла.
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