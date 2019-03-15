АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 15 МАРТА 2019 ГОДА

- Состоится Восемнадцатая сессия маджлиса народных депутатов города Душанбе пятого созыва.

- Футбольный клуб «Истиклол» проведет в Ташкенте товарищеский матч с командой «Сурхан» (Термез).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15 МАРТА

Всемирный день прав потребителя.

1925 – Основана газета «Иди точик» (ныне «Чумхурият»).

2001 - Состоялся первый выпуск депозитных сертификатов Национального банка

Таджикистана на 3 млн. сомони.

2007 - В Душанбе в ходе официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева

подписано 11 межгосударственных соглашений.

2009 - Эмомали Рахмон открыл в Анкаре новое здание посольства РТ в Турции.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 15 МАРТА

1937 - Родился Народный писатель Таджикистана Урун Кухзод

1938 - Родился академик Талбак Назаров, экс-министр иностранных дел Таджикистана

1947 - Родился народный артист Таджикистана Исо Абдурашидов

1949 - Родился писатель Махкам Зубайдуллоев

1951 - Родился писатель Убадуллои Ширин

1953 - Родился журналист Бободжон Абдулвохидов

1959 - Родился государственный деятель Абдуджаббор Рахмонов

1959 - Родился доктор технических наук Махмадшариф Хакдодов

1961 – Родился журналист Амрихудо Низом

1965 - Родился Точиддин Пирзода, председатель ОАО «Тоджиксодиротбанк».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 МАРТА 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 7-12 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 13-18 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 мороза, днем 5-10 тепла, по ВГБАО ночью 14-19 мороза, местами до 22-27 мороза, днем -4+1, местами до 5-10 мороза.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью -3+2, местами до 5-10 мороза, днем 5-10 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 7-9 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 23-25 тепла.