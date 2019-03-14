Хотя до праздника Навруз еще неделя, но планировать, как с максимальной пользой его провести, нужно уже сейчас. В этом году Навруз в Таджикистане будут отмечать с 21 по 26 марта, поэтому просто грех провести дома эти долгие выходные. Особенно, когда на улице все цветет и пахнет.

Вариантов для поездок много, причем, можно выбрать внутренний туризм, а также поездки в ближайшие и дальние зарубежные страны. Если вы все еще не определились с тем, куда хотите поехать, читайте нашу подборку.

Внутренний туризм

Если далеко не хочется или нет возможности, езжайте в наши регионы, где можно окунуться в праздничную атмосферу и познакомиться ближе с местными традициями.

Во-первых, там готовят очень вкусные наврузовские блюда – суманак, самбусаи алафи, праздничный плов. Во-вторых, ранняя весна – самое подходящее время для путешествий по Таджикистану, особенно в южные районы, где уже через пару недель начнется жара. Зато сейчас там – благодать: свежий воздух, в котором витает запах цветов, на деревьях распускаются почки, зеленеют поля.

Отправиться в регионы можно дикарями, устроить пикник на природе, принять участие в массовых гуляниях или же поехать в гости к родственникам и знакомым.

В Таджикистане сейчас везде варят суманак Asia-Plus

Кстати, большое праздничное торжество состоится 21 марта в Нуреке, куда можно отправиться на день-другой.

Также в праздничные дни отечественные туристические компании организуют туры в санатории и дома отдыха. По словам менеджера по туризму компании «Кинг тур», наши соотечественники частенько едут на несколько дней в санаторий «Бахористон», где для отдыхающих тоже предусмотрена праздничная программа. Стоимость одного дня пребывания с учетом проживания и питания в санатории в это время года обходится в 300 сомони на человека.

…Если же хочется разнообразия, можно отправиться в более дальнюю поездку. Правда, на Мальдивы или, скажем, Гоа поехать сможет не каждый: чтобы хорошо отдохнуть в этих чудесных местах, понадобится минимум несколько тысяч долларов в неделю. Но мы собрали для вас несколько более бюджетных вариантов.

Узбекистан

Конечно, самыми популярными направлениями среди наших соотечественников станут Самарканд, Бухара, Хива и Ташкент. С удовольствием туда отправятся как те, кто еще не успел посетить соседнюю страну с момента потепления отношений (а такие еще есть), так и те, кто уже побывал, но не прочь повторить.

Тем более, что Навруз в Узбекистане отмечается широко: будут народные гулянья, скачки, петушиные и собачьи бои, вкусный дастархан, так что атмосферу праздника вы ощутите сполна.

До Узбекистана можно добраться на самолете (от $55 в один конец) или автостопом (200-250 сомони). Остановиться можно в отеле (от $30 в сутки) или же снять квартиру (от $20 в сутки).

Вы также можете приобрести пакет в туркомпании. В стоимость тура входит полный трансфер на все дни пребывания в стране, гостиница, экскурсии, оформление документов, 2-х разовое питание. В среднем, тур в Самарканд и Бухару на пять дней обойдется в 2000 сомони.

Дубай, ОАЭ

Цены на турпакеты в Дубай в период праздников остались практически такими же, как и в обычные дни. Правда, уже не все гостиницы подтверждают наличие свободных номеров – поток туристов в праздничные дни сильно возрос. Тур 7 дней и 6 ночей сегодня можно приобрести от $570 на человека при двухместном размещении.

Вылет на наврузовские выходные выпадает на 20 марта.

Стамбул, Турция

Другим популярным направлением на длинные наврузовские выходные среди таджикистанцев может стать Стамбул. Можно выбрать два варианта: тур на три дня (от $600 на человека при двухместном размещении) и неделю (от $750 на человека при двухместном размещении).

Вылет выпадает на 22 марта.

Баку, Азербайджан

Еще более бюджетный вариант – четырехдневные каникулы в Баку от 581 доллара на человека при двухместном размещении. Азербайджан – очень колоритная страна, где, кстати, тоже широко отмечают Навруз. В каждом регионе страны на Навруз готовят особые блюда. На юге страны в праздничный день на столе обязательно должны присутствовать блюда из фаршированной рыбы, а на севере хозяйки готовят суп пити и шекинскую пахлаву. Отличия такие детальные, что даже по орнаменту шекербуры можно угадать регион.

Туристические менеджеры обязательно рекомендует посетить Гобустан и долину грязевых вулканов, расположенную в 60 км от Баку. Дорога туда-обратно на автобусе занимает около 3-4 часов. Танцующие человечки на скалах, природа и космические пейзажи – ваши подписчики в Instagram точно будут довольны.

Вылет из Душанбе с состыковкой в Алматы состоится 21 марта.

Гобустан, Азербайджан

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