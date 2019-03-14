КЧС Таджикистана объявляет конкурс для отбора абитуриентов для поступления в Академию гражданской защиты МЧС России.
Абитуриенты - мужского пола в возрасте от 17 до 24 лет - будут отобраны для поступления в Академию на 2019-2020 учебный год.
Как сообщает пресс-служба КЧС, обучение будет проходить по направлению «Техносферная безопасность» (профиль подготовки «Защита в чрезвычайных ситуациях»).
Прием кандидатов на обучение производится по результатам сдачи экзаменов по истории России (устно) и по русскому языку (письменно).
Срок обучения 4 года с присвоением квалификации «Бакалавр». Форма обучения очная, платная.
Желающие участвовать в конкурсе должны подать заявление в Управление кадров и работы с личным составом Комитета до конца марта 2019 года.
Документы принимаются по адресу: 734013, г. Душанбе, ул. Лахути, д. 26, Управление кадров КЧС, телефон для справок: (+992 37) 227-71-81.
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