Мэрия Душанбе доводит до сведения жителей и гостей столицы, что в связи с подготовкой к празднику Навруз, движение автотранспорта на главных проспектах города будет ограничено.
По проспекту И. Сомони движение уже ограничено с 12 марта.
Здесь - от Национального медицинского центра (Караболо) до моста через реку «Душанбинка» - движение для всех видов транспорта ограничивается с 9 утра до 13.00. Такое ограничение будет длиться до 16 марта.
С 16 марта до 21 марта автотранспорт не сможет проехать по проспекту Рудаки (от перекрестка гостиницы «Таджикистан» до ТВ «Сафина») с 10.00 до 14.00.
21 марта в день проведения карнавала движение транспорта по центру столицы будет перекрыто с 8 часов утра до 13:00, сообщили «АП» в мэрии.
Следует также отметить, что в период с 16 по 25 марта на проспектах И.Сомони и Рудаки будет полностью прекращено движение троллейбусов №1 и №10. Это связано с тем, что электропровода, которые необходимы для движения троллейбусов, будут демонтированы на время подготовки и проведения карнавала, чтобы они не мешали конструкциям.
Пассажиры в эти дни могут пользоваться автобусами №3 и №8.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
“Қонуни зиндагӣ”-и Давлат Худоназаров
ТАЪҶИЛӢ: Тирпаронии навбатӣ дар Ворух. Як нафар кушта шуд
Наврӯзро имсол чӣ гуна ҷашн мегирем?
Дар минтақаҳо қатъи сартосарии интиқоли барқ ҷараён дорад
Душанбе - шаҳри боғҳо (харитаи интерактивӣ)
Нияти дубора додани имтиёзҳо ба истеҳсолкунандагони орд
Порагирии сардори шуъбаи мубориза бо нашъаҷаллобии Истаравшан
Мақоми 215-уми Душанбе дар рейтинги шаҳрҳои беҳтарин барои зиндагӣ
Сарраёсати Қушунҳои сарҳадии КДАМ: Ҷониби Қирғизистон муқобили аҳднома оид ба бунёди роҳ аст
Прокурори генералӣ ба Маҷлиси миллӣ ҳисобот медиҳад
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Наталья7
Я живу в Ташкенте и собираюсь поехать в Худжанд 21-22 марта. Как мне приобрести заранее билеты на автобус Ташкент-Худжанд в Ташкенте туда и обратно?
kaltuch7
Вы даже не осознаёте абсурдность ситуации! Чтобы "отпраздновать" перекрываются дороги на половину рабочего дня в течение почти двух недель!