Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода встретился с жителями джамоата Ворух на таджикско-кыргызской границе и выслушал их жалобы, сообщили «АП» жители этого джамоата.

«Депутаты и представители джамоата рассказали председателю о ситуации и постоянных конфликтах. Мы просили помочь и быстрее решить существующие проблемы. Мы также выступили против строительства дороги и информировали председателя, что кыргызская сторона хочет взять под контроль верховья реки Ворух», - сообщил один из жителей Фирдавс Сангинов.

По его словам, на встрече, которая проходила на границе, присутствовал и губернатор Баткенской области Кыргызстана.

«Он слышал жалобы жителей, однако когда Ахмадзода предложил ему переговорить наедине, отказался. Раджаббой Ахмадзода несколько раз предложил провести переговоры, но кыргызский губернатор отказался. После этого наш председатель направился на территорию Кыргызстана, чтобы вести переговоры там. На данный момент переговоры завершились, но результаты пока неизвестны. Председатель находится в джамоате и планируется его выступления перед жителями», - сообщил он.

Жители джамоата Ворух отправили «АП» видео, где записано начало конфликта, ссора жителей с кыргызскими пограничниками о том, что они стреляют из огнестрельного оружия по обычным гражданам.

Между тем, пресс-служба МИД Кыргызстана сообщает, что по инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызстана Чингиза Айдарбекова с главой внешнеполитического ведомства Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Они обсудили ситуацию на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Фото переслано местными жителями

«Министры отметили необходимость снятия напряжения, важность тесного взаимодействия соответствующих органов двух стран во имя сохранения и укрепления добрососедских отношений двух братских народов», - говорится в сообщении.

МИД Таджикистана об этой встрече пока не сообщает.

Погранслужба Кыргызстана тоже распространила заявление об инциденте. Как сообщает информагентство AKIPress, по информации погранслужбы Кыргызстана в ходе конфликта в селе Ходжаи аъло был ранен один гражданин Кыргызстана. Также сообщается, что граждане Таджикистана подожгли сарай на территории Баткена.

«В 20:30 ситуация на границе обострилась, в результате чего таджикские граждане подожгли сарай жителя села Ортобоз Баткенского района. Также во время конфликта один гражданин Кыргызстана получил ранение и доставлен в больницу села Самаркандек Баткенского района», сообщается в заявление погранслужбы Кыргызстана.

Пограничные службы Кыргызстана тоже отмечают, что конфликт возник из-за строительства дороги Аксай-Тамдык.

Ранее погранслужба Таджикистана заявила, что кыргызская сторона против договорённостей начала строительство дороги на спорном участке.

Напомним, в результате стычек от огнестрельного ранения погиб житель села Ходжи аъло Хусейн Хакимов.

Конфликт произошёл между жителями приграничных сел Таджикистана и Кыргызстана 13 марта.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.