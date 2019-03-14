В большинстве регионов республики «свет» получают, в основном, только днем, в ночное время, примерно, с 24.00 до 6 утра электричество отключается. При этом в ряде районов периодически подача электроэнергии приостанавливается и днем.

На регулярные отключения электроэнергии жалуются жители близлежащих к столице районов, а также некоторых районов, расположенных на севере республики.

В «Барки точик» связывают эти отключения с проведением ремонтно-профилактических работ на линиях электропередачи и подстанциях после загруженности инфраструктуры в зимнее время года. Ожидается, что эти работы будут завершены в ближайшие дни.

В энергосетях же объясняют потребителям перерывы в подаче электричества нехваткой воды в Нурекском водохранилище.

«Воды в водохранилище осталось немного, поэтому вынуждены экономить», - сказали в одном из подразделений «Барки точик».

На начало марта этого года уровень воды в Нурекском резервуаре находился на отметке 865 метров. До так называемой «мёртвой отметки» (857 метров над уровнем моря), после достижения которой эксплуатация водохранилища запрещается по техническим параметрам, еще в начале текущего месяца оставалось 8 метров. В прошлом году на этот период уровень подлежащей эксплуатации воды резервуара составлял более 16 метров.

На нехватку электроэнергии также повлияла приостановка работы сданного в ноябре прошлого года в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС.

В энергетических ведомствах говорят, что данное решение принято в целях проведения профилактических работ для выяснения исправности деталей гидроагрегата.

Напомним, что и в Душанбе периодически в разных районах отключают свет с 9 часов до 16.00 в целях профилактики.

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