Только семь процентов ВИЧ положительных женщин в Таджикистане являются работницами коммерческого секса, все остальные – обычные женщины – жёны мигрантов, домохозяйки. Но на фоне уголовных дел, связанных с осознанным заражением ВИЧ, которых стало заметно больше, в обществе снова видят в них только работниц коммерческого секса.

И это не самая главная проблема, которая возникла у людей с положительным ВИЧ-статусом; о том, какие еще – нам рассказала Тахмина Хайдарова, руководитель сети женщин с ВИЧ в Таджикистане.

- Тахмина, расскажите, как на самом деле происходит «осознанное заражение», почему люди идут на это?

- На практике мы встречаемся с разными людьми: у кого-то образование - три класса, а кто-то окончил вуз, и к каждому нужен свой подход. После того, как ставят диагноз, человеку нужна подробная консультация на доступном именно для него языке. К сожалению, у нас нет профильных специалистов, которые этим будут заниматься.

Люди узнают, что у них ВИЧ-инфекция, и не факт что они понимают всю серьезность ситуации. Или бывает так - человек начинает принимать АРВ-терапию, (терапия, которая замедляет развитие вируса и заболевания – прим.авт.), а она часто имеет очень негативные побочные действия вплоть до галлюцинаций, и чтобы организм адаптировался, нужна, как минимум, калорийная пища, которую не каждый себе может позволить, и люди просто бросают принимать лекарства.

Тахмина Хайдарова Фото Mv.ecuo.org

Потому что они думают так: «я чувствовал себя хорошо, теперь мне плохо, значит, мне лучше не пить эти лекарства». Да, после того, как человек узнает о своём диагнозе, его ставят на учет в «Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИД», он подписывает расписку о том, что предупрежден об уголовной ответственности, но кто даст гарантию, что он понимает всю серьезность того, что подписывает?

Кстати, в случае если человек с положительным статусом ВИЧ предупреждает своего полового партнера о наличии инфекции, и последний соглашается вступить с ним в контакт, то уголовной ответственности не наступает. Однако, потом в суде доказать это невозможно. Потому что партнеры не дают свое согласие письменно.

- Такие случаи встречались на практике?

- Иногда партнеры в курсе, но они отказываются от того, что их предупреждали об этом во время суда. По сути, под статью 125 часть 1 УК Таджикистана могут попасть и все дискордантные пары (в которых один партнер с положительным статусом ВИЧ, другой – с отрицательным – прим.авт.). В этой части прописано: «Заведомое подставление другого лица в опасность заражения ВИЧ‐инфекцией», то есть это не фактическое заражение, а риск заражения. И все люди с положительным ВИЧ статусом, у которых есть половой партнер, по сути, ставят его под угрозу риска заражения. Но по факту это не так: если человек принимает АРВ-терапию, его вирусная нагрузка снижена, и даже в случае незащищенного секса, его партнер не заразится ВИЧ.

Многие громкие уголовные дела в Таджикистане за последнее время были возбуждены именно по первой части статьи 125 УК. Это очень важно понимать.

- То есть никто из пострадавших не заразился ВИЧ-инфекцией?

- Последние приговоры по этой статье были вынесены в Худжанде, двух женщин приговорили к одному году тюремного срока – это статья 125, часть 1 - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до двух лет. Тогда как вторая часть этой статьи «Заражение другого лица ВИЧ‐инфекцией» - наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

- Сколько женщин с положительным статусом ВИЧ являются работницами коммерческого секса?

- По статистике только семь процентов женщин работают в сфере коммерческого секса, все остальные женщины – это обычные домохозяйки, чаще - жёны мигрантов, которые заразились от своих мужей или получили ВИЧ во время различных медицинских манипуляций. Но почему-то всем до сих пор кажется, что женщина с положительным статусом ВИЧ – это обязательно работница коммерческого секса. И это приводит к тому, что люди боятся приходить в центры СПИД за помощью.

Люди с положительным статусом ВИЧ не могут сохранить конфиденциальность

- Как вы думаете, почему именно в последнее время увеличилось количество дел по 125 статье УК?

- Когда в сентябре прошлого года глава государства посетил таджикский медуниверситет и поднял там проблемы инфекционных заболеваний, в том числе и проблемы ВИЧ-инфекции, которые являются актуальными для современного мира, мы были очень благодарны, так как верили, что теперь на них будут обращать еще большее внимание. Однако все получилось несколько по-другому. Раньше вопросами ВИЧ-инфекции занимались «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», профильные НПО, а также другие компетентные и информированные структуры, теперь в этом вопросе принимают участие и многие другие специалисты, которые, к сожалению, не всегда понимают, что такое ВИЧ-инфекция.

Кроме того, после введения обязательного тестирования молодых пар перед заключением брака, людям с положительным статусом ВИЧ стало намного сложнее сохранить свою конфиденциальность.

Вот как это происходит: при тестировании выясняется, что у человека положительный статус ВИЧ, об этом узнает орган при поликлинике по месту жительства, который выдает разрешение на брак, затем о его статусе узнает ЗАГС, который будет регистрировать брак. В регионах страны, где функции ЗАГСа выполняют отделы при джамотах, узнают и джамоаты. Учитывая то, что в Таджикистане за молодых все решают родители, чаще всего, о положительном статусе ВИЧ узнает и вся родня жениха или невесты. Тогда как конфиденциальность человеку с положительным статусом ВИЧ гарантируется Законом, он должен сказать о статусе только своему половому партнеру.

Закон не запрещает ВИЧ положительным людям иметь семью. Но, когда ЗАГС получает информацию о том, что у человека положительный статус ВИЧ, что он должен делать? Никто не имеет права запретить вступить в брак человеку с ВИЧ, и никто не имеет права раскрывать информацию о наличии инфекции, тогда зачем это тестирование? В общем, механизмы исполнения законов не продуманы.

К счастью, в конце января этого года министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана совместно с международными организациями согласно рекомендации ВОЗ приняли методические рекомендации по внедрению доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, в котором прописаны все механизмы действия. Надеюсь, теперь что-то изменится.

«Уже известно о третьем случае излечения от ВИЧ»

- Как информация о делах, связанных с осознанным заражением ВИЧ, отражается на людях, у которых положительный статус?

- Это очень негативно влияет на жизнь людей, потому что они видят весь этот негатив, и могут просто отказаться от АРВ-терапии, чтобы лишний раз не ходить в центры СПИД. Или люди, которые сомневаются в своем здоровье, они просто могут не пойти сдавать тест и потеряют драгоценное время. Медицина сейчас настолько продвинулась, что человек, который правильно и во время принимает АВР-терапию, становится безопасным даже для своего полового партнера, для своего будущего ребёнка. ВИЧ-инфекция уже давно не смертельное заболевание, а хроническое, которое регулируется с помощью терапии; буквально на днях стало известно о третьем случае излечения от ВИЧ.

У нас в Таджикистане нет проблем с получением АРВ-терапии, все медикаменты предоставляются бесплатно, люди могут их принимать и жить точно так же, как и все остальные. Если посмотреть на мировой опыт, то благодаря развитой медицине, ограничения для людей с положительным статусом ВИЧ снимаются, а у нас их наоборот станвоитяс больше.

- В Дании семь лет назад отменили наказание для человека с ВИЧ за незащищенный секс с ВИЧ-отрицательным человеком, потому что при приеме терапии, продолжительность жизни человека с положительным статусом ВИЧ не отличается от того, у кого он отрицательный.

- В октябре 2018 года комитет СИДО (CEDAW), который курирует исполнение конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Таджикистан является подписантом конвенции – прим.авт.) представил альтернативный отчет, в котором тема женщин с положительным статусом ВИЧ серьезно обсуждалась. В отчете была высказана рекомендация об отмене части 1 статьи 125 УК Таджикистана.

Кроме того, была высказана рекомендация отменить постановление правительства от 2004 года, в соответствии с которым люди с положительным статусом ВИЧ не могут быть опекунами и приёмными родителями ребенка. Также были высказаны замечания относительно постановления от 2018 года, в котором указано, что люди с положительным статусом ВИЧ не могут учиться в медицинских вузах. Комитет рекомендует правительству устранить эти ограничения в течение пяти лет.

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