Во время обеда в Букингемском дворце 12 марта Принц Уэльский, основатель и президент Трастового фонда, объявил Его Высочество Ага Хана глобальным меценатом-основателем этого фонда.

Ага Хан встретился с Принцем Уэльским во время официального обеда, где его поблагодарили за поддержку.

В качестве глобального мецената-основателя, Его Высочество будет оказывать поддержку работе Фонда в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и через местных партнеров в Индии, Иордании, Пакистане, Мальте, Барбадосе и Греции.

Основанный Принцем Уэльским Трастовый фонд с 1976 года оказывает поддержку молодым людям по всей Великобритании, и в настоящее время помогает решать глобальную проблему безработицы среди молодежи, а также даёт надежду на более благоприятное будущее молодым людям и сообществам, в которых они проживают.

Его Высочество Ага Хан является 49 наследственным Имамом мусульман шиитов - исмаилитов, а также основателем и председателем Организации Ага Хана по развитию, которая сегодня ведёт деятельность в 30 странах по всему миру и нацелена на улучшение качества жизни десятков миллионов людей.

Дамэ Мартина Милберн, исполнительный директор DCVO CBE, сказала: «Мы безмерно благодарны Его Высочеству Ага Хану за его вклад в нашу работу и рады приветствовать его в качестве глобального мецената-основателя. Благодаря невероятной щедрости Его Высочества и постоянной поддержке нашей глобальной сети, мы можем расширить нашу работу по преобразованию жизни молодёжи и созданию более сильных сообществ по всему миру».

Трастовый фонд Принца Уэльского - благотворительная организация, которая оказывает помощь молодёжи в возрасте от 11 до 30 лет, являющимися безработными и которые испытывают трудности в школе, и рискуют быть исключенными.

Многие из молодых людей, которым помогает Трастовый фонд, сталкиваются с такими проблемами, как бездомность, проблемы с психическим здоровьем или имеют проблемы с законом.

Программы, предлагаемые благотворительной организацией, предоставляют уязвимым слоям молодёжи практическую и финансовую поддержку, необходимую для улучшения их жизни и помогают развивать чувство собственного достоинства и трудовые навыки.

Трое из четырех молодых людей при поддержке Трастового фонда Принца Уэльского находят работу, получают образование или проходят обучение.

На сегодняшний день, Трастовый фонд помог более 900 000 молодым людям и продолжает поддерживать более 100 каждый день.

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