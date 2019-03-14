Правительство Таджикистана рассматривает возможность восстановления налоговых льгот на поставку пшеницы мукомольным предприятиям и продажу произведенной ими продукции.

Действовавшие льготы на производство и продажу муки были упразднены с началом этого года, после чего стоимость этого продукта первой необходимости в республике в течение января выросла почти на 5%.

«Министерство финансов с учетом предложений производителей муки подготовило и согласовало с соответствующими министерствами и ведомствами проект поправок в государственный бюджет на 2019 год. Эти поправки предполагают установить НДС на поставку пшеницы для перерабатывающих предприятий по ставке 10%. По этой же ставке предлагается взимать этот налог при продаже производимой мукомольными предприятия продукции», - сообщили «АП» в Налоговом комитете Таджикистана.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент проект поправок находится на рассмотрении правительства республики.

Отметим, что до 1 января этого года действовала 10%-ная льготная ставка НДС на ввоз пшеницы (за исключением пшеницы, импортируемой для производства подакцизных товаров), её поставку на перерабатывающие предприятия, а также продажу продукции, произведенной мукомольными.

Однако в бюджете на 2019 год в льготном списке оставили только импорт пшеницы. Ставка НДС на дальнейшую поставку пшеницы на перерабатывающие предприятия и на продажу конечной продукции была установлена на уровне 18%.

Рост цен и разъяснения НБТ

После аннулирования налоговых льгот для поставщиков и производителей муки стоимость этой продукции в январе этого года выросла на 4,6%.

Согласно официальным статистическим данным, цена одного килограмма муки первого сорта в конце января этого года достигла 3,59 сомони (с 3,43 сомони в конце декабря прошлого года).

В Национальном банке республики, который, в частности, занимается предотвращением инфляционных процессов в стране, обосновывали повышение стоимости на муку влиянием внешних и внутренних факторов, в том числе, ростом стоимости пшеницы в странах-экспортерах.

В определенной степени также это, по данным НБТ, было спровоцировано увеличением тарифов на транзит продукции посредством третьих стран.

Кроме того, отмечали в регуляторе, в прошлом году в Таджикистане сократилось производство пшеницы на 14,6% по сравнению с 2017 годом, что является еще одним фактором, ставшим причиной роста цен на муку.

Также, по мнению аналитиков НБТ, на рост стоимости муки повлияло повышение ставки НДС (с 10 до 18%).

Налоги тут ни при чем?

В Налоговом комитете не согласны с тем, что повышение стоимости муки может быть связано с упразднением налоговых льгот на поставку пшеницы и продажу производимой продукции.

«На стоимость конечной продукции кроме налогов влияют другие факторы, в частности, затраты производителя. Это очень спорное утверждение, что на стоимость муки повлияло аннулирование налоговых льгот», - говорят в налоговом ведомстве.

В Комитете отметили, что в январе этого года были проведены встречи с импортерами пшеницы и производителями муки.

«Поставщики сказали, что цены на пшеницу под воздействием некоторых факторов выросли в самых странах-экспортерах. А это, несомненно, будет влиять на стоимость производимой у нас в республике муки, так как 90% отечественной муки выпускается из импортируемой нами пшеницы», - подчеркнул источник.

В Налоговом комитете заключили, что налоги участвуют в формировании стоимости продукции, однако они не играют определяющую роль.

Импорт пшеницы сократился, а муки – вырос

Главным поставщиком пшеницы и муки на таджикский рынок является Казахстан, откуда завозится более 90% этой продукции.

Согласно данным Агентства по статистике при президенте республики, в январе нынешнего года Таджикистан сократил импорт пшеницы, при этом нарастил ввоз муки.

Импорт пшеницы в первом месяце года произведен в объеме 89,5 тыс. тонн на сумму свыше $16,2 млн. Это на 2,3% по весу и на 8,4% по стоимости меньше показателя января 2017 года.

Было импортировано 3 тыс. 75 тонн муки на сумму $728 тыс., что на 16,5% по весу и 28,4% по стоимости больше по сравнению с этим же периодом прошлого года.

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