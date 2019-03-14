Сотрудники спасательного отряда быстрого реагирования КЧС по Хатлонской области сняли со склона горы 29-летнего жителя сельского джамоата Калинин района Абдурахмони Джоми, упавшего с обрыва, глубиной около 300 метров.
«Мужчина со своими друзьями собирался собрать горные, целебные травы, но подошел слишком близко к краю обрыва, поскользнулся и упал вниз. Прокатившись по склону около 30 метров, ему удалось зацепиться за небольшой камень. Получив вызов, спасатели Управления незамедлительно выехали на место происшествия», - сообщает пресс-служба КЧС.
Спасатели подняли мужчину в бессознательном состоянии на поверхность с помощью альпинистского снаряжения и передали его бригаде скорой помощи.
В этой связи, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана во избежание несчастных случаев при походе в горы рекомендует гражданам быть предельно осторожными и соблюдать все меры техники безопасности.
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Hafiz8
30 или 300 метров?