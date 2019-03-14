Начальник ОБНОН ОМВД города Истаравшана Рахматулло Турахонов задержан по подозрению в получении взятки.

Об этом «АП» сообщил источник в правоохранительных органах Согдийской области.

Источник отметил, что он был задержан в момент получения 2 тысяч сомони от гражданина П.Р.

«Ранее он у этого же гражданина получил денежную сумму в размере 10 тысяч сомони за непривлечение к уголовной ответственности», - сообщил источник.

В отношении начальника ОБНОН ОМВД города Истаравшана возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 319 часть 2 (получение взятки) УК республики, следствие продолжается.

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