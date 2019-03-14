Столица Таджикистана заняла 215 место в рейтинге лучших в мире городов для жизни, составленном международной консалтинговой компанией Mercer.

Города в рейтинге оцениваются по целому ряду показателей, среди которых создание условий для образования и работы, транспортная доступность, безопасность, экология.

Наши соседи по Центральной Азии также недалеко ушли: Алматы занял 177 место, Ташкент - 203, Бишкек – 206, Ашхабад – 211.

Российские города также не попали в первую сотню. Москва оказалась на 167-м месте, чуть ниже Либревиля и Аккры – столиц Габона и Ганы соответственно. Санкт-Петербург аналитики Mercer разместили на 174-м месте, рядом с Киевом, столицей Уганды Кампалой и албанской Тираной.

Эксперты указали, что столь низкие места объясняются уровнем безопасности. В плане преступности Москву и Петербург признали самыми неблагополучными городами Европы.

Первое место в рейтинге в десятый раз подряд заняла Вена. Эксперты отметили низкий уровень преступности в австрийской столице, разнообразные варианты проведения досуга, высокий уровень развития транспортной инфраструктуры.

На втором месте в рейтинге оказался крупнейший город Швейцарии Цюрих. Третье место поделили Ванкувер, Мюнхен и Окленд (Новая Зеландия). При этом указывается, что канадский город поднялся на две позиции и стал самым удобным для жизни в Северной Америке.

В первую десятку также попали Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Копенгаген, Женева и Базель.

На последнем – 231-м месте оказался Багдад. Одной строкой выше находится Банги (Центрально-Африканская Республика).

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