Одной из самых необычных участниц Универсиады - 2019 в Красноярске, которая проходила 2-12 марта, стала Захра Лари — первая фигуристка из ОАЭ, ради которой даже пришлось изменить правила, чтобы она могла выходить на лёд в хиджабе.
Захра — дочь американки и гражданина ОАЭ, родилась в 1995 году. Начала заниматься фигурным катанием в 13 лет. Спорт в жизни Захры появился после просмотра голливудского фильма "Принцессой льда" о девочке, которая бросает учёбу ради фигурного катания.
В сезоне 2011/2012 Захра впервые выступила на международном уровне. За несогласованную деталь костюма судьи сняли ей балл. Вскоре запрет на хиджаб в фигурном катании сняли. Как раз из-за Захры. А в 2017 году компания Nike разработала спортивный хиджаб.
Захра - первая фигуристка из ОАЭ. Благодаря ей в стране появился первый клуб, где занимается уже около 100 человек.
Захра в университете изучает защиту окружающей среды, а её короткая программа на Универсиаде в Красноярске была посвящена глобальному потеплению.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Имсол болоравии маошу нафақа ва стипендияҳо дар назар нест
Порагирии директори мактаби Восеъ барои додани шаҳодатномаҳои қалбакӣ
Шавкат Мирзиёев бордоркунии сунъиро иҷозат дод
Барномаи консертии гуруҳи “Дэнся” дар Душанбе
Ёдгор Файзов бадахшониҳои бурунмарзиро ба саҳмгузорӣ дар ободонии Бадахшон даъват кард
11 соли зиндон ба роҳбари ширкати сохтмонӣ дар Душанбе
Қисме аз Душанбе имрӯз бе барқ хоҳад монд
ВКД намунаи либосҳои нави политсияи тоҷикро муаррифӣ кард
Маҳаллаи “Қарамишкор” дар Душанбе кӯчонида мешавад
“Тиҷоратро қатъ кардан лозим меояд”: таъсири гароншавии интернет ба душанбегиҳо
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста